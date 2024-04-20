Риторика изменилась: экс-соперник Усика и Фьюри назвал лучшего супертяжеловеса в мире

В саудовском Эр-Рияде 18 мая состоится "бой века" в супертяжелой весовой категории. Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг, чтобы определить первого абсолюта хевивейта в эпоху четырех поясов.

Все боксерское сообщество ожидает эту битву и делает свои прогнозы. Большинство при этом все же отдает предпочтение “Цыганскому королю”.

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Чисора изменил мнение об Усике

Одним из тех, кто на протяжении долгого времени пророчил победу Тайсону Фьюри был его земляк Дерек Чисора. Он заявлял, что у Александра Усика нет шансов, а для британского боксера победа в бою будет легкой задачей, как будто "мужчине отобрать конфету из рук ребенка".

Однако сейчас он изменил свое мнение и считает, что новым абсолютом станет Александр Усик, который воспользуется рассечением своего соперника. Более того, бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе заявил, что украинец на даный момент является сильнейшим боксером современности.

Учитывая текущие послужные списки и последние выступления, просто сейчас Усик является лучшим супертяжеловесом в мире, золотой призер Олимпиады и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Он поднялся в супертяжелый вес и захватил его. В следующем бою он может доказать, что является лучшим бойцом pound-for-pound и создать историю для Украины,

– заявил Чисора.

Отметим, что Дерек Чисора в течение карьеры выходил в ринг против обоих претендентов на звание абсолюта хевивейта. Он трижды уступал Тайсону Фьюри и однажды Александру Усику.

. Всего за профессиональную карьеру британец провел 47 боев – 34 победы и 13 поражений.

Напомним, что ранее Дерек Чисора анонсировал свое окончание карьеры. Он заявил, что собирается провести еще 3 поединка и с багажом в 50 боев уйти на пенсию.