Битва за звание абсолютного чемпиона мира в “королевской” весовой категории между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри была перенесена с 17 февраля на 18 мая. Все из-за рассечения у “Цыганского короля”, которое тот получил во время спарринга в тренировочном лагере.

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Мнение Чисоры кардинально изменилось

Это событие изменило фаворита предстоящего поединка за абсолют, по мнению британского супертяжеловеса Дерека Чисоры. Он заявил, что украинский боксер воспользуется травмой Тайсона Фьюри, из-за чего рефери остановит бой.

Я могу быть с вами честным? Это мой прогноз. Я вижу, как Усик выиграет бой, потому что он будет целиться в одно и то же место. Он будет бить тем самым джебом в то место, где было рассечение. Поэтому в конце девятого или десятого раунда судья остановит бой в пользу Усика из-за рассечения возле глаза Фьюри,

– сказал Чисора.

Отметим, что ранее опытный боксер заявлял, что в Усика нет шансов, а для Фьюри победа в бою будет легкой задачей, как будто "мужчине отобрать конфету из рук ребенка".

Интересно. Дерек Чисора выходил в ринг с обоими будущими непобедимыми соперниками. Он трижды уступал Тайсону Фьюри и однажды – Александру Усику. Всего за профессиональную карьеру британец провел 47 боев – 34 победы и 13 поражений.