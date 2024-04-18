В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Читайте также "Усику будет очень трудно": известный боксер прокомментировал предстоящий поединок украинца с Фьюри

Джордж Гроувс о поединке Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувс. По его словам, для Фьюри бой против Усика может оказаться самым тяжелым испытанием в карьере.

"Я с самого начала говорил, что поверю в этот бой, когда увижу его. Я не думаю, что Фьюри когда-то нравился вариант поединка с Усиком.

Он говорит о том, чтобы провести еще десять боев, но если Тайсон проиграет Усику, то сработает ли этот план? Бой с Усиком – огромный риск для него", – сказал Гроувс.

Важно. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.