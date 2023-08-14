Известный британский тяжеловес Дерек Чисора (34-13, 23 КО) заявил, что планирует завершить карьеру. Спортсмен, который на протяжении карьеры выходил в ринг против Виталия Кличко и Александра Усика, а также плевал в лицо Владимиру Кличку, уже знает, когда это произойдет.
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Осталось 3 боя до пенсии
Эпатажный 39-летний боксер хочет уйти из бокса красиво. Британец проведет юбилейный матч, который станет для него последним.
Я честен с вами. У меня еще 3 поединка, а потом я уйду. Я хочу, чтобы в моем списке было 50 боев. Это нормально? Я буду делать то, что хочу, знаете почему? Потому что я воин,
– сказал Чисора.
Напомним, что свой 47-й бой британец провел 12 августа. Дерек победил Джеральда Вашингтона единодушным решением судей в андеркарде поединка Джоушуа против Хелениуса.
Чисора поразил при этом всех своим внешним видом. Боксер вышел в ринг весь в розовом придерживаясь мирового тренде после выхода фильма "Барби". На амуниции Дерека была надпись на спине "Отец девочки", а на бой он настраивался в раздевалке, танцуя и поя вместе со своей дочерью.
Смотрите милое видео Дерека Чисоры со своей дочерью