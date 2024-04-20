Вся боксерська спільнота очікує на цю битву та робить свої прогнози. Більшість при цьому все ж таки віддає перевагу "Циганському королю".

Читайте також "Бій з Усиком – величезний ризик для Ф'юрі": ексчемпіон світу стурбований за місяць до мегафайту

Чісора змінив думку щодо Усика

Одним з тих, хто протягом довгого часу пророкував перемогу Тайсону Ф'юрі був його земляк Дерек Чісора. Він заявляв, що в Олександра Усика немає шансів, а для британського боксера перемога в бою буде легкою задачею, наче "чоловіку відібрати цукерку з рук дитини".

Проте зараз він змінив свою думку та вважає, що новим абсолютом стане Олександр Усик, який скористається розсіченням свого суперника. Ба більше, колишній претендент на чемпіонський титул у надважкій вазі заявив, що українець наразі є найсильнішим боксером сучасності.

З огляду на поточні послужні списки й останні виступи, просто зараз Усик є найкращим суперважковаговиком у світі, золотий призер Олімпіади й абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі. Він піднявся в надважку вагу та захопив її. У наступному бою він може довести, що є найкращим бійцем pound-for-pound і створити історію для України,

– заявив Чісора.

Зазначимо, що Дерек Чісора протягом кар'єри виходив у ринг проти обох претендентів на за звання абсолюта хевівейту. Він тричі поступався Тайсону Ф'юрі та одного разу Олександру Усику.

Довідка. Всього за професійну кар'єру британець провів 47 боїв – 34 перемоги та 13 поразок.

Нагадаємо, що раніше Дерек Чісора анонсував своє закінчення кар'єри. Він заявив, що збирається провести ще 3 поєдинки та з доробком у 50 боїв піти на пенсію.