Вся боксерська спільнота очікує на цю битву та робить свої прогнози. Більшість при цьому все ж таки віддає перевагу "Циганському королю".
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Чісора змінив думку щодо Усика
Одним з тих, хто протягом довгого часу пророкував перемогу Тайсону Ф'юрі був його земляк Дерек Чісора. Він заявляв, що в Олександра Усика немає шансів, а для британського боксера перемога в бою буде легкою задачею, наче "чоловіку відібрати цукерку з рук дитини".
Проте зараз він змінив свою думку та вважає, що новим абсолютом стане Олександр Усик, який скористається розсіченням свого суперника. Ба більше, колишній претендент на чемпіонський титул у надважкій вазі заявив, що українець наразі є найсильнішим боксером сучасності.
З огляду на поточні послужні списки й останні виступи, просто зараз Усик є найкращим суперважковаговиком у світі, золотий призер Олімпіади й абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі. Він піднявся в надважку вагу та захопив її. У наступному бою він може довести, що є найкращим бійцем pound-for-pound і створити історію для України,
– заявив Чісора.
Зазначимо, що Дерек Чісора протягом кар'єри виходив у ринг проти обох претендентів на за звання абсолюта хевівейту. Він тричі поступався Тайсону Ф'юрі та одного разу Олександру Усику.
Нагадаємо, що раніше Дерек Чісора анонсував своє закінчення кар'єри. Він заявив, що збирається провести ще 3 поєдинки та з доробком у 50 боїв піти на пенсію.