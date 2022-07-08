Ему лучше выйти и умереть на ринге, – Чисора рассказал, как Джошуа сможет взять реванш в Усика
Источник:TalkSPORT Boxing
Дерек Чисора, бывший соперник Александра Усика, дал очередной совет для Энтони Джошуа. Британский боксер уверен, что его земляк возьмет реванш, если отдаст все силы на ринге.
Чисора: Нам нужна его победа, здесь не может быть других вариантов
Дерек Чисора, как никто другой, верит в реванш Энтони Джошуа во втором поединке против Александра Усика. Британский боксер дал еще одну рекомендацию своему земляку перед второй встречей с украинцем.
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Мы хотим, чтобы Эй Джей вышел на ринг с правильным настроением и нокаутировал этого парня. Нам нужно, чтобы Джошуа победил в этом поединке. Ему лучше выйти и умереть на ринге. Нам нужна его победа, здесь не может быть других вариантов,
– сказал Чисора.
"Не верьте ему, он лжет"
Британский боксер уверен, что Тайсон Фьюри сойдется на ринг с победителем реванша ради битвы за абсолют. Чисора призвал не верить словам "Цыганского короля" об окончании карьеры.
Вернется ли Тайсон Фьюри ради боя с Джошуа? Он никуда не уходил. Тайсон Фьюри якобы идет и увольняет титул, но это не так. Не верьте ему, он лжет,
– добавил Дерек.
В ночь на 9 июля в Лондоне состоится поединок ветеране за участие Чисоры. Соперником Дерека будет болгарин Кубрат Пулев, дерзко снявший кепку с британца на дуэли взглядов. Во вторую встречу Дерек уже пришел в маске премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который 7 июля официально подал в отставку.
Не первое поражение от Дерека Чисоры
- 20 августа у Саудовской Аравии в Энтони Джошуа будет шанс взять реванш у Александра Усика.
- В первом поединке украинец праздновал победу по единогласному решению судей.
- Боксеры уже провели две дуэли взглядов и дважды пообщались с журналистами.
- Опубликовали промо боя в уличном стиле.
- Сразу после реванша Усик вернется в Украину.
- Джошуа же заверил, что слишком много разговоров вокруг реванша. Нужно меньше говорить, а дождаться начала поединка, который расставит все точки над "і".
- Чисора давал брутальный совет Джошуа, в котором отметил, что Энтони нужно показать агрессивный стиль бокса в реванше.