Новый образ британского боксера

Бой состоится 9 июля в Лондоне. Боксеры уже провели дуэль взглядов и церемонию взвешивания.

К слову Пулев дерзко присвоил кепку Чисоры на дуэли взглядов: эмоциональное видео

На процедуре взвешивания британский боксер вышел в маске премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, недавно сообщившего о решении уйти в отставку.



Чисора вышел в новом образе / Фото с твиттера Michael Benson

Видео по процедуре взвешивания

Результаты взвешивания:

Дерек Чисора – 117 килограммов

Кубрат Пулев - 113,4 килограмма.

Новое перевоплощение боксера: видео

Как прошла дуэль взглядов боксеров

Дерек Чисора пришел на дуэль с Кубратом Пулевым с закрытым ртом, в черных очках и кепке.

После нескольких секунд болгарский боксер снял кепку с британца и надел свою голову. Такое явно не понравилось Дереку, который стал очень много говорить в сторону Пулева.

Кстати говоря. Болельщиков ждет вторая дуэль знаменитых боксеров. В первый раз они встретились в Гамбурге в мае 2016 года. Тогда Пулев одолел Чисору раздельным решением судей (116:112, 118:110, 113:115) и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.