Четыре клуба УХЛ обратились в Международную федерацию хоккея по поводу расизма Денискина

Донбасс, Белый Барс, Краматорск и Мариуполь обратились в Международную федерацию хоккея по поводу расистского скандала на матче Донбасс – Кременчуг.

Форвард Кременчуга Андрей Денискин во время матча с Донбассом сделал расистские проявления в отношении игрока команды соперника Джейлена Смерека.

К слову Кременчуг оштрафовал хоккеиста Денискина за расистский жест в матче с Донбассом

Белый Барс, Краматорск и Мариуполь поддержали Донбасс и направили совместное письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой о проведении объективного расследования и принятия нового решения о запрете хоккеисту Андрею Денискину участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой.

Что произошло на матче Кременчуг – Донбасс

Расистский инцидент произошел 26 сентября во время матча УХЛ Кременчуг – Донбасс (3:2). Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Смерека.

Игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Кременчуг сообщил, что оштрафовал Денискина.

Расистский скандал уже вышел за пределы Украины. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардив пообещал наказание для Денискина.

Денискин получил обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную на 10 матчей. Сообщается, что игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации. Сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тысяч гривен. Общая сумма за 10 матчей составляет 50 тысяч гривен.