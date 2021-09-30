Форвард Кременчуга Андрей Денискин во время матча с Донбассом сделал расистские проявления в отношении игрока команды соперника Джейлена Смерека.
К слову Кременчуг оштрафовал хоккеиста Денискина за расистский жест в матче с Донбассом
Белый Барс, Краматорск и Мариуполь поддержали Донбасс и направили совместное письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой о проведении объективного расследования и принятия нового решения о запрете хоккеисту Андрею Денискину участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой.
Что произошло на матче Кременчуг – Донбасс
- Расистский инцидент произошел 26 сентября во время матча УХЛ Кременчуг – Донбасс (3:2). Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Смерека.
- Игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
- Кременчуг сообщил, что оштрафовал Денискина.
- Расистский скандал уже вышел за пределы Украины. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардив пообещал наказание для Денискина.