Форвард Кременчуга Андрей Денискин во время матча с Донбассом сделал расистские проявления в отношении игрока команды соперника Джейлена Смерека.

К слову Кременчуг оштрафовал хоккеиста Денискина за расистский жест в матче с Донбассом

Белый Барс, Краматорск и Мариуполь поддержали Донбасс и направили совместное письмо в Международную федерацию хоккея с просьбой о проведении объективного расследования и принятия нового решения о запрете хоккеисту Андрею Денискину участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой.

Денискин получил обязательную дисквалификацию на 3 матча и дополнительную на 10 матчей. Сообщается, что игрок может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации. Сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тысяч гривен. Общая сумма за 10 матчей составляет 50 тысяч гривен.

Что произошло на матче Кременчуг – Донбасс