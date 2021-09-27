Кременчуг осудил поступок Денискина
В пресс-службе Кременчуга сообщили, что клуб осуждает любые проявления расовой дискриминации. Кроме того, в клубе заявили, что оштрафовали Денискина.
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ХК Кременчуг резко отрицает и осуждает все формы расовой дискриминации. Кременчугский хоккейный клуб провел общекомандный сбор, где осудил поступок Андрея Денискина и наказал дисциплинарным взысканием нападающего,
– сообщили в клубе.
В пресс-службе добавили, что Денискин публично извинился перед Джейлена Смерека и ХК Донбасс за свой поступок.
Что произошло в матче УХЛ
- Скандальный инцидент произошел 26 сентября. Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес американского игрока Джалена Смерека .
- Нападающий получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.
- Украинская хоккейная лига сообщила, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство.
- Расистский скандал уже вышел за пределы Украины. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардов пообещал наказания для Денискина.