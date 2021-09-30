Форвард Кременчука Андрій Денискін під час матчу з Донбасом зробив расистські прояви щодо гравця команди суперника Джейлена Смерека.

До слова Кременчук оштрафував хокеїста Денискіна за расистський жест у матчі з Донбасом

Білий Барс, Краматорськ та Маріуполь підтримали Донбас і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею з проханням проведення об'єктивного розслідування та ухвалення нового рішення про заборону хокеїсту Андрію Денискіну брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою.

Що сталося на матчі Кременчук – Донбас

  • Расистський інцидент стався 26 вересня під час матчу УХЛ Кременчук – Донбас (3:2). Денискін продемонстрував расистський жест на адресу Смерека.
  • Гравець отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.
  • Кременчук повідомив, що оштрафував Денискіна.
  • Расистський скандал вже вийшов за межі України. Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардів пообіцяв покарання для Денискіна.