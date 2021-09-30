Форвард Кременчука Андрій Денискін під час матчу з Донбасом зробив расистські прояви щодо гравця команди суперника Джейлена Смерека.

До слова Кременчук оштрафував хокеїста Денискіна за расистський жест у матчі з Донбасом

Білий Барс, Краматорськ та Маріуполь підтримали Донбас і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею з проханням проведення об'єктивного розслідування та ухвалення нового рішення про заборону хокеїсту Андрію Денискіну брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою.

Денискін отримав обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі й додаткову на 10 матчів. Повідомляється, що гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації. Сума грошової компенсації за один матч складає 5 000 гривень. Загальна сума за 10 матчів складає 50 тисяч гривень.

Що сталося на матчі Кременчук – Донбас