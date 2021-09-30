Форвард Кременчука Андрій Денискін під час матчу з Донбасом зробив расистські прояви щодо гравця команди суперника Джейлена Смерека.
До слова Кременчук оштрафував хокеїста Денискіна за расистський жест у матчі з Донбасом
Білий Барс, Краматорськ та Маріуполь підтримали Донбас і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею з проханням проведення об'єктивного розслідування та ухвалення нового рішення про заборону хокеїсту Андрію Денискіну брати участь у будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою.
Що сталося на матчі Кременчук – Донбас
- Расистський інцидент стався 26 вересня під час матчу УХЛ Кременчук – Донбас (3:2). Денискін продемонстрував расистський жест на адресу Смерека.
- Гравець отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.
- Кременчук повідомив, що оштрафував Денискіна.
- Расистський скандал вже вийшов за межі України. Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардів пообіцяв покарання для Денискіна.