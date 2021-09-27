Во время матча между Кременчугом и Донбассом Андрей Денискин позволил себе оскорбительные жесты в сторону темнокожего хоккеиста Джайлена Смерека. За свое поведение игрок получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры.

Как это было Расистский скандал: украинский хоккеист показал позорный жест темнокожему сопернику – видео

В украинской хоккейной лиге заявили, что открыли дисциплинарное производство.

Но наказание для игрока может поступить и со стороны Международной федерации хоккея. На этот скандал отреагировал новоизбранный президент федерации Люк Тардиф.

"Международная федерация хоккея решительно осуждает действия Андрея Денискина. Нет места для такого явно расистского и неспортивного жеста в нашем спорте и обществе. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований о нарушении этики, чтобы обеспечить надлежащее наказание за это поведение", – говорится в заявлении Люка Тардифа.

Сам Денискин после матча извинился за свой поступок перед Джейленом Смереком.

Расистские жесты Денискина