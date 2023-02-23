Свитолина очаровала нежной черно-белой фотосессией: элегантные фото

Бывшая первая ракетка Украины, а ныне счастливая мамочка Элина Свитолина заинтриговала своих фанатов возвращением на корт. Теннисистка успевает не только набирать физическую форму, но и участвовать в фантастических фотосессиях.

22 февраля украинская теннисистка поделилась красивыми фотографиями со съемки. Эти черно-белые цвета только придают элегантности этим фотографиям. Подписчики Свитолиной забросали в комментариях Элину комплиментами.

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От этих фотографий не оторвать взгляд

Сама спортсменка не стала придумывать философские посты, а просто поставила смайлик "бомба". Действительно, бомбежные фото от бронзового призера Олимпиады в Токио-2020.

Напомним, что 9 февраля Свитолина в компании Сергея Стаховского провела мастер-класс в Вышгороде (Киевская область) для молодых украинских теннисистов. Также во время первого визита Элины почти год полномасштабного вторжения России теннисистка посетила родную Одессу, где живет ее бабушка, и съездила в Ирпень, сильно пострадавшего от "русского мира".



Черно-белая фотосессия Свитолиной / Фото из инстаграмма Элины

Недавно Элина призналась, что уже в скором времени планирует радовать болельщиков своей игрой. Последний раз Свитолина выходила на корт еще в марте 2022 года, а уже в октябре того же года теннисистка стала мамой дочери Скай.

Украинка анонсирует дату возвращения в WTA Тур. Свитолина планирует вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года. Элина уже возобновила тренировочный процесс, но просит фанатов не производить больших надежд. Теннисистке придется совмещать карьеру с материнством.



Съемка Элины Свитолиной / Фото из инстаграмма теннисистки

Также недавно Свитолина сделала откровенное признание по поводу игры украинских теннисистов против россиян. Элина рассказала, что далеко не все теннисистки из Украины готовы сниматься с матчей против соперников враждебных стран из-за потери денег.



Элина Свитолина / Фото из инстаграмма украинской теннисистки