22 лютого українська тенісистка поділилась красивими фото зі зйомки. Ці чорно-білі кольори лише додають елегантності цим світлинам. Підписники Світоліної закидали у коментарях Еліну компліментами.

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Від цих світлин не відірвати погляд

Сама спортсменка не стала вигадувати філософські пости, а просто поставила смайлик "бомба". Справді, бомбезні фото від бронзової призерки Олімпіади у Токіо-2020.

Нагадаємо, що 9 лютого Світоліна у компанії Сергія Стаховського провела майстер-клас у Вишгороді (Київської області) для молодих українських тенісистів. Також під час першого візиту Еліни за майже рік повномасштабного вторгнення Росії тенісистка відвідала рідну Одесу, де живе її бабуся, та з'їздила в Ірпінь, який сильно постраждав від "русского міра".



Чорно-біла фотосесія Світоліної / Фото з інстаграму Еліни

Нещодавно Еліна зізналась, що вже незабаром планує тішити уболівальників своєю грою. Востаннє Світоліна виходила на корт ще у березні 2022 року, а вже у жовтні того ж року тенісистка стала мамою донечки Скай.

Українка анонсує дату повернення у WTA Тур. Світоліна планує повернутись до змагань у квітні 2023 року. Еліна вже відновила тренувальний процес, але просить фанатів не робити великих надій. Тенісистці доведеться поєднувати кар'єру з материнством.



Зйомка Еліни Світоліної / Фото з інстаграму тенісистки

Також нещодавно Світоліна зробила відверте зізнання щодо гри українських тенісистів проти росіян. Еліна розповіла, що далеко не усі тенісистки з України готові зніматись із матчів проти суперників ворожих країн через втрату грошей.



Еліна Світоліна / Фото з інстаграму української тенісистки