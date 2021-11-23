"Мы стараемся делать новые шаги вперед"

Брынзак отметил, что сейчас биатлонная инфраструктура в Украине стремительно развивается.

Интересно Брынзак рассказал, кто из биатлонистов может поехать на Олимпиаду-2022 от Украины

"У нас развивается биатлонная инфраструктура. Полностью реконструируется стрельбище в Тернополе. В Буковеле за год состоится Всемирная ученическая гимназиада, где будет биатлон и другие виды спорта. Впервые в Украине такие соревнования", – рассказал Брынзак.

Также специалист рассказал, что в Федерации биатлона Украины предлагают подать заявку на проведение чемпионата мира по летнему биатлону в 2024 году.

Он заверил, что в планах есть работы по реконструкции в Чернигове и Сумах.

Биатлон популярен, он развивается. Мы стараемся делать новые шаги вперед, чтобы радовать болельщиков,

– подчеркнул глава Федерации биатлона Украины.

По словам Брынзака, многие дети по всей стране стремятся заниматься биатлоном. Он надеется, что вскоре в Буковеле смогут принимать международные соревнования.

Обратите внимание! Уже 27 ноября начнется новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде.