"Мы стараемся делать новые шаги вперед"
Брынзак отметил, что сейчас биатлонная инфраструктура в Украине стремительно развивается.
Интересно Брынзак рассказал, кто из биатлонистов может поехать на Олимпиаду-2022 от Украины
"У нас развивается биатлонная инфраструктура. Полностью реконструируется стрельбище в Тернополе. В Буковеле за год состоится Всемирная ученическая гимназиада, где будет биатлон и другие виды спорта. Впервые в Украине такие соревнования", – рассказал Брынзак.
Также специалист рассказал, что в Федерации биатлона Украины предлагают подать заявку на проведение чемпионата мира по летнему биатлону в 2024 году.
Он заверил, что в планах есть работы по реконструкции в Чернигове и Сумах.
Биатлон популярен, он развивается. Мы стараемся делать новые шаги вперед, чтобы радовать болельщиков,
– подчеркнул глава Федерации биатлона Украины.
По словам Брынзака, многие дети по всей стране стремятся заниматься биатлоном. Он надеется, что вскоре в Буковеле смогут принимать международные соревнования.
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