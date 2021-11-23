"Ми намагаємося робити нові кроки вперед"
Бринзак зазначив, що наразі біатлонна інфраструктура в Україні стрімко розвивається.
Цікаво Бринзак розповів, хто з біатлоністів може поїхати на Олімпіаду-2022 від України
"У нас розвивається біатлонна інфраструктура. Повністю реконструюється стрільбище у Тернополі. У Буковелі за рік відбудеться Всесвітня учнівська гімназіада, де буде біатлон та інші види спорту. Вперше в Україні такі змагання", – розповів Бринзак.
Також фахівець розповів, що Федерації біатлону України пропонують подати заявку на проведення чемпіонату світу з літнього біатлону у 2024 році.
Він запевнив, що в планах є роботи з реконструкції у Чернігові та Сумах.
Біатлон популярний, він розвивається. Ми намагаємося робити нові кроки вперед, щоб тішити вболівальників, наголосив,
– голова Федерації біатлону України.
За словами Бринзака, багато дітей по всій країні прагнуть займатися біатлоном. Він сподівається, що незабаром у Буковелі зможуть приймати міжнародні змагання.
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