Чемпіонат світу з хокею-2021 не відбудеться у Мінську (Білорусь). Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила скасувати чемпіонат світу у Білорусі.

ЧС-2021 не відбудеться у Білорусі через безпеку

IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні. Про це інформує IIHF.

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Через питання безпеки, які поза контролем IIHF, Рада IIHF сьогодні підтвердила, що рішення про перенесення чемпіонату світу з хокею 2021 року з Мінська, Білорусь, неминуче. Рішення було прийнято Радою після завершення великої перевірки,

– мовиться у повідомленні.

Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.

До уваги. Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.

Що відбувається у Білорусі?