У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею
Чемпіонат світу з хокею-2021 не відбудеться у Мінську (Білорусь). Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила скасувати чемпіонат світу у Білорусі.
ЧС-2021 не відбудеться у Білорусі через безпеку
IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні. Про це інформує IIHF.
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Через питання безпеки, які поза контролем IIHF, Рада IIHF сьогодні підтвердила, що рішення про перенесення чемпіонату світу з хокею 2021 року з Мінська, Білорусь, неминуче. Рішення було прийнято Радою після завершення великої перевірки,
– мовиться у повідомленні.
Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.
- У 2020 році відбулися вибори президента Білорусі, після яких країну сколихнули акції протесту. Білоруси заявили про фальсифікації під час голосування на користь тодішнього президента Олександра Лукашенка.
- Україна, ЄС, США та інші країни офіційно не визнала результатів виборів. Олександр Лукашенко – самопроголошений президент.
- Білоруські силовики пригнічують акції протесту: людей б'ють, затримують на вулицях чи вдома і відправляють у СІЗО.
- Проти Лукашенка та його прибічників ввели ряд санкцій. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому відвідувати Олімпійські ігри.
- Відомий косметичний бренд Nivea та автомобільна компанія Škoda заявляли, що не будуть спонсорами чемпіонату світу, якщо він пройде у Мінську.
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