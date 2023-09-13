Меньше года назад завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, в зрелищном финале обыгравшая Францию.

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А уже в сентябре этого года начался отбор на новый мундиаль, который в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Как обычно, квалификация будет проходить в шести различных конфедерациях. 24 канал рассказывает о формате отбора и финальной стадии самого ЧМ-2026.

ФОРМАТ ЧМ-2026

Турнир, который пройдет через три года, станет действительно революционным. Во-первых, еще никогда Мундиаль не принимали сразу три страны и только однажды – две (в 2002-м хозяйничали Япония и Южная Корея).

Во-вторых, впервые в финальной стадии чемпионата мира сыграют 48 команд. Они будут разбиты на 12 групп по четыре сборных. По итогам этой стадии в 1/16 финала выйдут 1-2 места в квартетах, а также 8 лучших сборных среди занявших третьи позиции.

Гарантированные места на ЧМ-2026 уже имеют страны-хозяйки. США, Канаде и Мексике не придется проходить квалификацию. Еще 45 мест будут распределены между конфедерациями следующим образом:

УЕФА (Европа) – 16

КАФ (Африка) – 9 +1

+1 АФК (Азия) – 8 +1

+1 КОНМЕБОЛ (Южная Америка) – 6 +1

+1 КОНКАКАФ (Северная Америка) – 3 +2

+2 ОФК (Азия) – 1 +1

+1 Межконтинентальный плей-офф – 2

УЕФА

Команд: 54 (55)

Путевки: 16

Групповая стадия: 17 марта – 18 ноября 2025 года

Плей-офф: 23-31 марта 2026 года

Квота Европы будет составлять треть от всего количества команд ЧМ-2026. Количество участников составляет 54, но есть вероятность, что ФИФА вернет Россию к международным соревнованиям. Сейчас сборная страны-террористки отстранена от турниров из-за войны в Украине.

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Будем надеяться, что этого не произойдет, и количество команд от Европы составит 54. Эти сборные разобьются на 12 групп по 4-5 команд. По итогам двухраундовых дуэлей победители квартетов напрямую попадут на ЧМ-2026.

В свою очередь в раунд плей-офф попадут 12 вицечемпионов групп и 4 лучшие команды Лиги наций 2024-2025, которые не пройдут отбор. Там они разобьются на четыре "финала четырех", где в полуфиналах и финалах определят обладателей путевок на Мундиаль.

КАФ

Команд: 54

Путевки: 9

Межконтинентальный плей-офф: 1

Групповая стадия: 13 ноября 2023 – 14 октября 2025 года.

Плей-офф: 10-18 ноября 2025 года.

Африканская квота выросла почти вдвое, теперь "черный континент" отправит на ЧМ 9 команд вместо пяти. Формат отбора похож на европейский. 54 команды уже разделены на 9 групп по шесть сборных.

ГРУППА А Египет

Буркина-Фасо

Гвинея-Биссау

Сьерра-Леоне

Эфиопия

Джибути ГРУППА В Сенегал

ДР Конго

Мавритания

Того

Судан

Южный Судан ГРУППА С Нигерия

ЮАР

Бенин

Зимбабве

Руанда

Лесото ГРУППА D Камерун

Кабо Верде

Ангола

Ливия

Эсватини

Маврикий ГРУППА E Марокко

Замбия

Конго

Танзания

Нигер

Эритрея ГРУППА F Кот-д'Ивуар

Габон

Кения

Гамбия

Бурунди

Сейшельские о-ва ГРУППА G Алжир

Гвинея

Уганда

Мозамбик

Ботсвана

Сомали ГРУППА H Тунис

Экваториальная Гвинея

Намибия

Малави

Либерия

Сан Томе и Принсипи ГРУППА I Мали

Гана

Мадагаскар

ЦАРЬ

Коморские о-вы

Чад

Победители квинтетов получат прямые путевки на ЧМ-2022. Четыре лучших вицечемпиона групп сыграют в "финале четырех", где определят между собой представителя от Африки в Межконтинентальном плей-офф.

АФК

Команд: 46

Путевки: 8

Межконтинентальный плей-офф: 1

Первый раунд: 12-17 октября 2023 года

Второй раунд: 16 ноября 2023 – 11 июня 2024 года

Третий раунд: 5 сентября 2024 – 10 июня 2025 года

Четвертый раунд: 6-14 октября 2025 года

Пятый раунд: 10-18 ноября 2025 года

В Азии как обычно наиболее сложный формат квалификации на чемпионат мира – целых пять раундов. С первого раунда стартуют 20 самых плохих команд по рейтингу, которые разбиты на десять пар. По итогам двухматчевых дуэлей 10 команд выходят во второй раунд:

Афганистан – Монголия

Мальдивы – Бангладеш

Сингапур – Гуам

Йемен – Шри Ланка

Мьянма – Макао

Камбоджа – Пакистан

Китайский Тайбэй – Восточный Тимор

Индонезия – Бруней

Гонконг – Бутан

Непал – Лаос

Там к ним присоединяются 26 лучших сборных по рейтингу АФК. Итого получается 36 команд, которые делятся на девять квартетов. Первые два места из каждой группы выходят в третий раунд, то есть 18 команд.

ГРУППА А Катар

Индия

Кувейт

Афганистан / Монголия ГРУППА В Япония

Сирия

КНДР

Мьянма / Макао ГРУППА С Южная Корея

Китай

Таиланд

Сингапур / Гуам ГРУППА D Оман

Кыргызстан

Малайзия

Китайский Тайбэй / Восточный Тимор ГРУППА E Иран

Узбекистан

Туркменистан

Гонконг/Бутан ГРУППА F Ирак

Вьетнам

Филиппины

Индонезия / Бруней ГРУППА G Саудовская Аравия

Иордания

Таджикистан

Камбоджа / Пакистан ГРУППА H ОАЭ

Бахрейн

Йемен / Шри-Ланка

Непал / Лаос ГРУППА I Австралия

Палестина

Ливан

Мальдивы / Бангладеш

Эти 18 команд делятся на три группы по шесть и играют в два круга. Победители и вицечемпионы групп попадают на ЧМ-2026, тогда как 3-4 места (шесть команд) выходят в четвертый раунд.

Шесть команд разделятся на две группы по три и сыграют в один круг на нейтральном поле. Победители групп также выйдут прямо на ЧМ. Вицечемпионы же в двухматчевой дуэли (по сути, пяти раунде квалификации) определят представителя Азии в Межконтинентальном плей-офф.

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КОНМЕБОЛ

Команд: 10

Путевки: 6

Межконтинентальный плей-офф: 1

Основная стадия: 7 сентября 2023 – 14 октября 2025 года.

В свою очередь, в Южной Америке отбор самый лайтовый, ведь более половины команд проходят квалификацию. У КОНМЕБОЛ всего 10 команд, поэтому их квалификация достаточно проста – двухкруговой турнир между всеми командами.

По итогу 18 туров на чемпионат мира попадут шесть лучших сборных турнира. Седьмая команда получит путевку в Межконтинентальный плей-офф. Уже отыграны два тура в этой зоне, Аргентина и Бразилия идут без потерь.

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бразилия 2 0 0 6-1 6 2 Аргентина 2 0 0 4-0 6 3 Колумбия 1 1 0 1-0 4 4 Уругвай 1 0 1 4-3 3 5 Венесуэла 1 0 1 1-1 3 6 Парагвай 0 1 1 0-1 1 7 Перу 0 1 1 0-1 1 8 Чили 0 1 1 1-3 1 9 Эквадор 1 0 1 2-2 0* 10 Боливия 0 0 2 1-8 0

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КОНКАКАФ

Команд: 32

Путевки: 3

Межконтинентальный плей-офф: 2

Первый раунд: 18-24 марта 2024 года

Второй раунд: 3 июня 2024 – 10 июня 2025 года

Третий раунд: 1 сентября – 18 ноября 2025 года

От Северной Америки на ЧМ-2026 точно сыграют три страны-хозяйки, поэтому на другие путевки претендуют 32 команды. На первой стадии стартуют лишь четыре худшие по рейтингу команды. Они играют двухматчевые дуэли, чтобы определить двух победителей.

Они присоединяются к 28 сборным во втором раунде. Там 30 команд разбиваются на шесть групп по 5 команд и играют в один круг. Путевки в третий раунд достаются двум лучшим сборным из каждой группы.

На третьем этапе 12 команд разбиваются на три квартета, по итогам которых победители выходят прямо на Мундиаль. Два лучших вицечемпиона групп из трех выходят в Межконтинентальный плей-офф.

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ОФК

Команд: 11

Путевки: 1

Межконтинентальный плей-офф: 1

Первый раунд: 2-10 сентября 2024 года

Групповой раунд: 7 октября – 19 ноября 2024 года

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года

Впервые в истории представитель Океании получит прямую путевку на чемпионат мира. Четыре худших команды начнут с первого раунда, где в одноматчевом "финале четырех" определят команду, которая выйдет во второй раунд.

Там она присоединится к семи лучшим сборным зоны. Восемь команд будут разделены на два квартета, где сыграют в двухкруговой турнир. Первые два места из каждой группы выйдут в финальный плей-офф.

В нем и будет разыгран обладатель прямой путевки на ЧМ-2026. В свою очередь проигравшая в финале команда отправится в Межконтинентальный плей-офф.

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ

Команд: 6

Путевки: 2

Полуфиналы: 26 марта 2026 года

Финалы: 31 марта 2026 года

Ну и, собственно, о том же Межконтинентальном плей-офф, где шесть команд из разных континентов (кроме Европы) разыграют еще две путевки на ЧМ-2026. Пройдет он в марте 2026 года параллельно с матчами плей-офф в зоне УЕФА.

Две лучшие команды по рейтингу ФИФА из шести пропустят полуфинальную стадию и сыграют сразу в финалах. Там их соперниками станут победители полуфиналов среди четырех сборных, которые ниже по рейтингу. Все игры пройдут в одноматчевой дуэли в одной нейтральной стране.