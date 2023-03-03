В декабре прошлого года подошел к завершению чемпионат мира по футболу в Катаре. Победителем стала сборная Аргентины, которая в невероятном финале обыграла Францию в серии пенальти.

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Следующий Мундиаль пройдет только в 2026 году. Хозяевами выступят три страны (США, Мексика и Канада), а количество участников увеличится до 48. Ранее было объявлено, что групповая стадия будет состоять из 16 по три сборных.

Впрочем, ФИФА готова отказаться от такой идеи. Главной причиной является повышенная возможность договорных матчей во время последнего тура. Организация планирует принять решение о возвращении в квартеты, в таком случае их будет 12.

Это приведет и к увеличению матчей. При формате из трио матчей было бы 80, а при группах по четыре команды игоо станет 104, что увеличит доход ФИФА от Мундиаля. Окончательное решение ФИФА примет 16 марта.

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К слову, участие в следующем Мундиале может не взять Россия. из-за войны в Украине УЕФА не допускает команду Карпина к своим соревнованиям, в том числе и отбору на ЧМ. оккупанты могут попытаться перейти в азиатскую конфедерацию, но тогда ФИФА может наложить на них бан.