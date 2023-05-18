В среду, 17 мая, в Лос-Анджелесе состоялась торжественная презентация официального логотипа чемпионата мира 2026. На церемонию были приглашены легенды футбола и специальные гости.

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Новые символы ЧМ-2026

Впервые в истории изображение логотипа объединяет трофей и год турнира. Таким образом, дизайнеры запечатлели уникальность каждого хозяина ЧМ, одновременно создав бренд на долгие годы.

Логотип ЧМ-2026 / twitter.com/FIFAWorldCup

Президент ФИФА Джанни Инфантино также представил официальный слоган ЧМ-2026 "WE ARE 26" (Мы - 26). Именно под лозунгом объединения состоится будущий Мундиаль.

Футбол объединяет мир и также должен объединить поколение в мире, который, кажется, все больше делится. Нам нужны поводы для объединения людей, и мы действительно верим, что чемпионат мира по футболу 2026 объединит их. Мы – 26!

– заявил Инфантино.

Видео: Инфантино и Роналдо представили новый логотип

Отметим, что ЧМ-2026 станет самым большим в истории. За главный трофей сразятся 48 сборных, а не 32. Кроме того, впервые Мундиаль будут принимать три страны: США, Канада и Мексика. Матчи турнира пройдут в 16 городах этих стран.