Менше року тому завершився чемпіонат світу з футболу у Катарі. Переможцем ЧС -2022 стала збірна Аргентини, яка у видовищному фіналі переграла Францію.

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А вже у вересні цього року почався відбір на новий Мундіаль, який у 2026 році пройде у США, Канаді та Мексиці. Як і зазвичай, кваліфікація проходитиме у шести різних конфедераціях. 24 канал розповідає про формат відбору та фінальної стадії самого ЧС-2026.

ФОРМАТ ЧС-2026

Турнір, який пройде через три роки, стане справді революційним. По-перше, ще ніколи Мундіаль не приймали одразу три країни і лише одного разу – дві (у 2002-му господарювали Японія та Південна Корея).

По-друге, вперше у фінальній стадії чемпіонату світу зіграють аж 48 команд. Вони будуть розбиті на 12 груп по чотири збірні. За підсумками цієї стадії в 1/16 фіналу вийдуть 1-2 місця у квартетах, а також 8 найкращих збірних серед тих, які посядуть треті позиції.

Гарантовані місця на ЧС-2026 вже мають країни-господарки. США, Канаді та Мексиці не доведеться проходити кваліфікацію. Ще 45 місць будуть розподілені між конфедераціями наступним чином:

УЄФА (Європа) – 16

КАФ (Африка) – 9 +1

+1 АФК (Азія) – 8 +1

+1 КОНМЕБОЛ (Південна Америка) – 6 +1

+1 КОНКАКАФ (Північна Америка) – 3 +2

+2 ОФК (Азія) – 1 +1

+1 Міжконтинентальний плей-офф – 2

УЄФА

Команд: 54 (55)

Путівки: 16

Групова стадія: 17 березня – 18 листопада 2025 року

Плей-офф: 23-31 березня 2026 року

Квота Європи становитиме третину від усієї кількості команд ЧС-2026. Кількість учасників наразі становить 54, але є ймовірність, що ФІФА поверне Росію до міжнародних змагань. Наразі збірна країни-терористки відсторонена від турнірів через війну в Україні.

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Будемо сподіватися, що цього не станеться і кількість команд від Європи становитиме 54. Ці збірні розіб'ються на 12 груп по 4-5 команд. За підсумком двохраундових дуелей переможці квартетів напряму потраплять на ЧС-2026.

У свою чергу у раунд плей-офф потраплять 12 віцечемпіонів груп та 4 найкращі команди Ліги націй 2024-2025, які не пройдуть відбір. Там вони розіб'ються на чотири "фінали чотирьох", де у півфіналах та фіналах визначать володарів путівок на Мундіаль.

КАФ

Команд: 54

Путівки: 9

Міжконтинентальний плей-офф: 1

Групова стадія: 13 листопада 2023 – 14 жовтня 2025 року

Плей-офф: 10-18 листопада 2025 року

Африканська квота виросла майже вдвчі, тепер "чорний континент" відправить на ЧС 9 команд замість п'яти. Формат відбору схожий на європейський. 54 команди вже розділені на 9 груп по шість збірних.

ГРУПА А Єгипет

Буркіна-Фасо

Гвінея-Біссау

Сьєрра-Леоне

Ефіопія

Джибуті ГРУПА В Сенегал

ДР Конго

Мавританія

Того

Судан

Південний Судан ГРУПА С Нігерія

ПАР

Бенін

Зімбабве

Руанда

Лесото ГРУПА D Камерун

Кабо Верде

Ангола

Лівія

Есватіні

Маврикій ГРУПА E Марокко

Замбія

Конго

Танзанія

Нігер

Ерітрея ГРУПА F Кот-Д'Івуар

Габон

Кенія

Гамбія

Бурунді

Сейшельські о-ви ГРУПА G Алжир

Гвінея

Уганда

Мозамбік

Ботсвана

Сомалі ГРУПА H Туніс

Екваторіальна Гвінея

Намібія

Малаві

Ліберія

Сан Томе і Прінсіпі ГРУПА I Малі

Гана

Мадагаскар

ЦАР

Коморські о-ви

Чад

Переможці квінтетів отримають прямі путівки на ЧС-2022. Чотири найкращі віцечемпіони груп зіграють у "фіналі чотирьох", де визначать між собою представника від Африки у Міжконтинентальному плей-офф.

АФК

Команд: 46

Путівки: 8

Міжконтинентальний плей-офф: 1

Перший раунд: 12-17 жовтня 2023 року

Другий раунд: 16 листопада 2023 – 11 червня 2024 року

Третій раунд: 5 вересня 2024 – 10 червня 2025 року

Четвертий раунд: 6-14 жовтня 2025 року

П'ятий раунд: 10-18 листопада 2025 року

В Азії як зазвичай найбільш складний формат кваліфікації на чемпіонат світу – аж п'ять раундів. З першого раунду стартують 20 найгірших команд за рейтингом, які розбиті на десять пар. За підсумками двоматчевих дуелей 10 команд виходять у другий раунд:

Афганістан – Монголія

Мальдіви – Бангладеш

Сингапур – Гуам

Ємен – Шрі Ланка

М'янма – Макао

Камбоджа – Пакістан

Китайський Тайбей – Східний Тімор

Індонезія – Бруней

Гонконг – Бутан

Непал – Лаос

Там до них доєднуються 26 найкращих збірних за рейтингом АФК. Разом виходить 36 команд, які діляться на дев'ять квартетів. Перші два місця з кожної групи виходять у третій раунд, тобто 18 команд.

ГРУПА А Катар

Індія

Кувейт

Афганістан / Монголія ГРУПА В Японія

Сирія

КНДР

М'янма / Макао ГРУПА С Південна Корея

Китай

Таїланд

Сингапур / Гуам ГРУПА D Оман

Киргизстан

Малайзія

Китайський Тайбей / Східний Тімор ГРУПА E Іран

Узбекистан

Туркменістан

Гонконг / Бутан ГРУПА F Ірак

В'єтнам

Філіппіни

Індонезія / Бруней ГРУПА G Саудівська Аравія

Йорданія

Таджикістан

Камбоджа / Пакістан ГРУПА H ОАЕ

Бахрейн

Ємен / Шрі Ланка

Непал / Лаос ГРУПА I Австралія

Палестина

Ліван

Мальдіви / Бангладеш

Ці 18 команд діляться на три групи по шість і грають у два кола. Переможці та віцечемпіони груп напряму потрапляють на ЧС-2026, тоді як 3-4 місця (шість команд) виходять у четвертий раунд.

Шість команд розділяться на дві групи по три та зіграють в одне коло на нейтральному полі. Переможці груп також вийдуть напряму на ЧС. Віцечемпіони ж у двоматчевій дуелі (по суті, п'яти раунд кваліфікації) визначать представника Азії у Міжконтинентальному плей-офф.

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КОНМЕБОЛ

Команд: 10

Путівки: 6

Міжконтинентальний плей-офф: 1

Основна стадія: 7 вересня 2023 – 14 жовтня 2025 року

У свою чергу, у Південній Америці відбір найбільш лайтовий, адже більше половини команд проходять кваліфікацію. У КОНМЕБОЛ всього 10 команд, тому їх кваліфікація доволі проста – двоколовий турнір між всіма командами.

За підсумком 18-ти турів на чемпіонат світу потраплять шість найкращих збірних турніру. Сьома ж команда отримає путівку у Міжконтинентальний плей-офф. Вже відіграні два тури у цій зоні, Аргентина і Бразилія йдуть без втрат.

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Бразилія 2 0 0 6-1 6 2 Аргентина 2 0 0 4-0 6 3 Колумбія 1 1 0 1-0 4 4 Уругвай 1 0 1 4-3 3 5 Венесуела 1 0 1 1-1 3 6 Парагвай 0 1 1 0-1 1 7 Перу 0 1 1 0-1 1 8 Чилі 0 1 1 1-3 1 9 Еквадор 1 0 1 2-2 0* 10 Болівія 0 0 2 1-8 0



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КОНКАКАФ

Команд: 32

Путівки: 3

Міжконтинентальний плей-офф: 2

Перший раунд: 18-24 березня 2024 року

Другий раунд: 3 червня 2024 – 10 червня 2025 року

Третій раунд: 1 вересня – 18 листопада 2025 року

Від Північної Америки на ЧС-2026 точно зіграють три країни-господарки, тому на інші путівки претендують 32 команди. На першій стадії стартують лише чотири найгірші за рейтингом команди. Вони грають двоматчеві дуелі, щоб визначити двох переможців.

Вони доєднується до 28 збірних у другому раунді. Там 30 команд розбиваються на шість груп по 5 команд та грають в одне коло. Путівки в третій раунд дістаються двом найкращим збірним з кожної групи.

На третьому етапі 12 команд розбиваються на три квартети, за підсумками яких переможці виходять напряму на Мундіаль. Два найкращі віцечемпіона груп з трьох виходять у Міжконтинентальний плей-офф.

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ОФК

Команд: 11

Путівки: 1

Міжконтинентальний плей-офф: 1

Перший раунд: 2-10 вересня 2024 року

Груповий раунд: 7 жовтня – 19 листопада 2024 року

Плей-офф: 17-25 березня 2025 року

Вперше в історії представник Океанії отримає пряму путівку на чемпіонат світу. Чотири найгірші команди почнуть з першого раунду, де в одноматчевому "фіналі чотирьох" визначать команду, що вийде у другий раунд.

Там вона доєднається до семи найкращих збірних зони. Вісім команд будуть розділені на два квартети, де зіграють у двоколовий турнір. Перші два місця з кожної групи вийдуть у фінальний плей-офф.

У ньому і буде розіграний володар прямої путівки на ЧС-2026. У свою чергу команда, що програє у фіналі, відправиться у Міжконтинентальний плей-офф.

МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ПЛЕЙ-ОФФ

Команд: 6

Путівки: 2

Півфінали: 26 березня 2026 року

Фінали: 31 березня 2026 року

Ну і, власне, про той самий Міжконтинентальний плей-офф, де шість команд з різних континентів (окрім Європи) розіграють ще дві путівки на ЧС-2026. Пройде він у березні 2026 року, паралельно з матчами плей-офф в зоні УЄФА.

Дві найкращі команди за рейтингом ФІФА з шести пропустять півфінальну стадію і зіграють одразу у фіналах. Там їх суперниками стануть переможці півфіналів серед тих чотирьох збірних, що нижче за рейтингом. Всі ігри пройдуть в одноматчевій дуелі в одній нейтральній країні.