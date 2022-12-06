В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии играла против Швейцарии. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш удивил всех, когда не выпустил Криштиану Роналду в стартовом составе. Вместо него на острие атаки вышел 21-летний Гонсалу Рамуш. И своим шансом воспользовался сполна.

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Именно Рамуш открыл счет в этом матче. Во втором тайме он сначала довел счет до разгромного – забил свой второй гол. Через четыре минуты он отдал результативный пас. А после этого забил и в третий раз в этом матче. Следовательно, стал первым игроком на ЧМ-2022, кто оформил хет-трик.

Матч Португалия – Швейцария закончился со счетом 6:1, а четыре гола в ворота швейцарцев были забиты именно при участии Рамуша.

Хотя и гол в ворота португальцев не обошелся без его "помощи". Именно он неудачно сбросил мяч головой на дальнюю штангу после подачи с углового, чем воспользовался Аканджи.

Забивал Динамо, выиграл конкуренцию у Яремчука

На клубном уровне Рамуш выступает за португальскую Бенфику, воспитанником которой он является. Дебютировал за главную команду он 21 июля 2020 года. Вышел на замену на 85-й минуте в игре против Авеша и до конца матча оформил дубль.

Уже со следующего сезона 19-летний к тому времени игрок чаще попадал в заявку на матч. Но сыграл всего 12 матчей, и только в кубковых поединках выходил в старте. Но сумел за это время забить четыре гола.

Уже в сезоне 2021/2022 он получает больше игрового времени. В том числе выходит даже в старте на матче Лиги чемпионов. При этом конкурировать за место в основе ему приходилось с Дарвином Нуньесом, который тогда демонстрировал отличную игру за Бенфику. А также украинским нападающим Романом Яремчуком.

Летом 2022 Бенфика продала Нуньеса, и Рамуш начал демонстрировать чрезвычайно качественную игру. В первом же матче нового сезона форвард оформил хет-трик в ворота Мидтьюлланна в игре квалификации Лиги чемпионов. Первые шесть матчей он не покидал поле без результативного действия – пять голов и три результативных передачи.

В это время Бенфика встретилась с киевским Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первом матче Рамуш забил сам, а во второй игре отдал результативный пас на Нереса. При этом что во втором матче он столкнулся головой с одноклубником и был заменен из-за травмы – ему наложили 15 швов.

Именно такая яркая игра Рамуша и привела к тому, что руководство Бенфики решило продать Романа Яремчука. И когда поступило предложение от бельгийского Брюгге, украинский нападающий был продан.

В этом сезоне у Рамуша 21 матч за Бенфику, в которых он забил 14 голов и отдал шесть результативных пасов. И за ним уже присматривают топовые команды. При этом предложения о трансфере поступали еще летом 2022 года.

Посадил Роналду на скамью для запасных

Такая игра не могла остаться без внимания тренерского штаба сборной Португалии. В сентябре 2022 года его вызвали в главную команду страны на матчи Лиги наций. Но на поле он так и не вышел. И хотя Рамуш до этого не сыграл ни одного матча за сборную, он попал в заявку на ЧМ-2022.

Дебютировал за команду он 17 ноября 2022 года в товарищеской игре против Нигерии. На 66-й минуте он вышел на смену. А на 82-й минуте забил гол. Еще через две минуты – отличился результативным пасом.

В первом матче на ЧМ-2022 против Ганы Рамуш вышел на поле на 88-й минуте, заменив Роналду. В матче против Уругвая Рамуш вышел на поле на 82-й минуте, заменив Роналду. Игру против Южной Кореи он провел целиком на скамье для запасных.

А вот уже в матче 1/8 финала против Швейцарии именно Роналду оказался на скамье для запасных (впервые за 16 лет на чемпионатах мира), а Рамуш вышел в старте. И оформил хет-трик. На 74-й минуте у португальцев была тройная замена, когда Рамуша заменили. Формально вместо него на поле вышел Орта. Но тогда же на поле вышел в Роналду. Так что вопрос о том, кто с первых минут выйдет в четвертьфинале против Марокко, остается открытым.