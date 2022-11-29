На чемпионате мира 2022 подошел к концу девятый игровой день, в котором было забито 14 голов. 24 канал подводит итоги второго тура в группах G и Н.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Камерун – Сербия 3:3 (Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66 – Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович, 53)

(Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотинг, 66 – Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович, 53) Южная Корея – Гана 2:3 (Кы Сын Чо, 58, 61 – Салису, 24, Кудус, 34, 69)

(Кы Сын Чо, 58, 61 – Салису, 24, Кудус, 34, 69) Бразилия – Швейцария 1:0 (Каземиро, 83)

(Каземиро, 83) Португалия – Уругвай 2:0 (Фернандеш, 54, 90+3 (пен.))

Невероятный камбек Камеруна

Африканская сборная сумела спасти безнадежный матч против Сербии. Футболисты Камеруна первыми открыли счет в поединке. Но два гола в конце первого тайма и один в начале второго могли шокировать любую сборную.

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Все, но только не африканцев. Два гола Абубакара и Чупо-Мотинга в течение трех минут подарили Камеруну ничью в этом увлекательном матче.

Видеообзор матча Камерун – Сербия

Африка продолжает удивлять

Еще одна сборная африканского континента проводила матч в понедельник. Соперником Ганы была непростая команда Южной Кореи. И футболисты обеих сборных подарили болельщикам настоящий праздник футбола.

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Ганцы еще в первой половине игры отправили два мяча в сетку ворот корейцев. Однако "азиатские тигры" сумели отыграться во втором тайме. Казалось будет повторение камбека предыдущего матча Камерун – Сербия. Но второй гол Кудуса свел на нет все усилия Южной Кореи. Африканцы сделали хорошую заявку на выход из группы, но все решится в заключительном туре.

Видеообзор матча Южная Корея – Гана

Историческая победа Бразилии

"Пентакапеоне" с третьей попытки сумели победить швейцарцев на чемпионатах мира. Несмотря на игровое преимущество, сделать это им было не так уж легко.

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Один единственный гол, который забил Каземиро, решил судьбу поединка. Бразилия гарантировала выход в 1/8 финала, а вот Швейцарии нужно побеждать сербов в последнем матче.

Видеообзор матча Бразилия – Швейцария

Бенефис экс-одноклубника Роналду

Еще один участник плей-офф чемпионата мира в Катаре определился в поединке Португалия – Уругвай. Несмотря на целое созвездие игроков в атаке "селесте", они так и не сумели подобрать ключ к воротам португальцев.

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В то же время, Роналду и компания сумели добиться необходимого результата. И хотя сам звездный португалец не забил, его бывший одноклубник Бруну Фернандеш сделал работу за своего капитана. Дубль хавбека Манчестер Юнайтед подарил Португалии путевку в 1/8 финала Мундиаля.

Видеообзор матча Португалия – Уругвай