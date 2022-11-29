На чемпіонаті світу 2022 підійшов до кінця дев'ятий ігровий день, у якому було забито аж 14 голів. 24 канал підбиває підсумки другого туру в групах G та Н.
Слідкуйте з нами Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів
Матчі дня:
- Камерун – Сербія 3:3 (Кастеллетто, 29, Абубакар, 63, Чупо-Мотінг, 66 – Павлович, 45+1, Мілінковіч-Савіч, 45+3, Мітровіч, 53)
- Південна Корея – Гана 2:3 (Ки Син Чо, 58, 61 – Салісу, 24, Кудус, 34, 69)
- Бразилія – Швейцарія 1:0 (Каземіро, 83)
- Португалія – Уругвай 2:0 (Фернандеш, 54, 90+3 (пен.))
Неймовірний камбек Камеруну
Африканська збірна зуміла врятувати безнадійний матч проти Сербії. Футболісти Камеруну першими відкрили рахунок у зустрічі. Але два голи в кінці першого тайму та один на початку другого могли шокувати будь-яку збірну.
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Всі, але нільки не африканців. Два голи Абубакара і Чупо-Мотінга протягом трьох хвилин подарували Камеруну нічию у цьому захоплюючому матчі.
Відеоогляд матчу Камерун – Сербія
Африка продовжує дивувати
Ще одна збірна з африканського континенту проводила матч у понеділок. Суперником Гани була непроста команда Південної Кореї. І футболісти обох збірних подарували уболівальникам справжнє свято футболу.
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Ганці ще в першій половині гри відправили два м'ячі у сітку воріт корейців. Проте "азіатські тигри" зуміли відігратися в другому таймі. Здавалося буде повторення камбеку попереднього матчу Камерун – Сербія. Але другий гол Кудуса звів нанівець всі зусилля Південної Кореї. Африканці зробили гарну заявку на вихід з групи, проте все вирішиться у заключному турі.
Відеоогляд матчу Південна Корея – Гана
Історична перемога Бразилії
"Пентакапеоне" з третьої спроби зуміли перемогти швейцарців на чемпіонатах світу. Не дивлячись на ігрову перевагу, зробити їм було це не так вже й легко.
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Один єдиний гол, який забив Каземіро, вирішив долю поєдинку. Бразилія гарантувала вихід до 1/8 фіналу, а от Швейцарії потрібно перемагати сербів в останньому матчі.
Відеоогляд матчу Бразилія – Швейцарія
Бенефіс ексодноклубника Роналду
Ще один учасник плей-оф чемпіонату світу в Катарі визначився у поєдинку Португалія – Уругвай. Незважаючи на ціле сузір'я гравців в атаці "селесте", вони так і не зуміли підібрати ключ до воріт португальців.
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Натомість, Роналду і компанія зуміли досягти необхідного результату. І хоча сам зірковий португалець не забив, проте його колишній одноклубник Бруну Фернандеш зробив роботу за свого капітана. Дубль хавбека Манчестер Юнайтед подарував Португалії путівку до 1/8 фіналу Мундіалю.