Первыми на трассу выйдут женщины. Первой среди украинок в гонку за наградами вступит Анна Кривонос. Она выйдет на трассу под 2-м номером.

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Дальше в старт письме для украинок будет пропасть. Вплоть до 43-й на трассу выйдет ставшая Юлия Джима автором первой награды Украины на этом чемпионате Европы. Лидер женской украинской команды финишировала третьей в "индивидуалке", но после протеста, которые сами на себя подали итальянцы, стала второй. Электронная система не отреагировала на два промаха итальянской биатлонистки, потому после финиша у Микелы Каррары забрали "золото".

Также участие в спринте примут Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и Любовь Кипяченкова, которая выйдет на трассу последней среди украинок – 101-й номер.

Состав женской команды на спринт

2. Анна Кривонос

43. Юлия Джима

54. Анастасия Меркушина

82. Елена Белосюк

101. Любовь Кипяченкова

Обратите внимание! Начало женской спринтерской гонки в 11:30 (по Киеву).

Мужское представительство Украины в спринте будет немного больше – шесть биатлонистов. Первым на старт под 5-м номером выйдет серебряный призер чемпионата Европы-2023 в спринте Антон Дудченко.

Последним среди украинцев вступит в гонку Тарас Лесюк, который выйдет на старт в 122-м.

Состав мужской сборной на спринт

5. Антон Дудченко

30. Артем Прима

41. Денис Насыко

48. Богдан Цымбал

80. Артем Тищенко

122. Тарас Лесюк

Важно! Мужчины выйдут на швейцарскую трассу в 15:00 (по киевскому времени).

В копилке сборной Украины уже есть две награды чемпионата Европы, которые принесли Джима и Дудченко в "индивидуалке".

Также биатлонные болельщики увидят на чемпионате Европы гонки преследования (28 января), смешанную эстафету (29 января) и одиночную смешанную эстафету (29 января).