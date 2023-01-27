Первыми на трассу выйдут женщины. Первой среди украинок в гонку за наградами вступит Анна Кривонос. Она выйдет на трассу под 2-м номером.
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Дальше в старт письме для украинок будет пропасть. Вплоть до 43-й на трассу выйдет ставшая Юлия Джима автором первой награды Украины на этом чемпионате Европы. Лидер женской украинской команды финишировала третьей в "индивидуалке", но после протеста, которые сами на себя подали итальянцы, стала второй. Электронная система не отреагировала на два промаха итальянской биатлонистки, потому после финиша у Микелы Каррары забрали "золото".
Также участие в спринте примут Анастасия Меркушина, Елена Белосюк и Любовь Кипяченкова, которая выйдет на трассу последней среди украинок – 101-й номер.
Состав женской команды на спринт
2. Анна Кривонос
43. Юлия Джима
54. Анастасия Меркушина
82. Елена Белосюк
101. Любовь Кипяченкова
Мужское представительство Украины в спринте будет немного больше – шесть биатлонистов. Первым на старт под 5-м номером выйдет серебряный призер чемпионата Европы-2023 в спринте Антон Дудченко.
Последним среди украинцев вступит в гонку Тарас Лесюк, который выйдет на старт в 122-м.
Состав мужской сборной на спринт
5. Антон Дудченко
30. Артем Прима
41. Денис Насыко
48. Богдан Цымбал
80. Артем Тищенко
122. Тарас Лесюк
В копилке сборной Украины уже есть две награды чемпионата Европы, которые принесли Джима и Дудченко в "индивидуалке".
Также биатлонные болельщики увидят на чемпионате Европы гонки преследования (28 января), смешанную эстафету (29 января) и одиночную смешанную эстафету (29 января).