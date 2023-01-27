Першими на трасу вийдуть жінки. Першою серед українок у перегони за нагородами вступить Анна Кривонос. Вона вийде на трасу під 2-м номером.

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Далі у старт листі для українок буде прірва. Аж 43-ю на трасу вийде Юлія Джима, яка стала авторкою першої нагороди України на цьому чемпіонаті Європи. Лідерка жіночої української команди фінішувала третьою в "індивідуалці", але після протесту, які самі на себе подали італійці, стала другою. Електронна система не відреагувала на два промахи італійської біатлоністки, тому після фінішу у Мікели Каррари забрали "золото".

Також участь у спринті візьмуть Анастасія Меркушина, Олена Білосюк та Любов Кип'яченкова, яка вийде на трасу останньою серед українок – 101-й номер.

Склад жіночої команди на спринт

2. Анна Кривонос

43. Юлія Джима

54. Анастасія Меркушина

82. Олена Білосюк

101. Любов Кип'яченкова

Зверніть увагу! Початок жіночої спринтерської гонки о 11:30 (за Києвом).

Чоловіче представництво України у спринті буде трішки більшим – шість біатлоністів. Першим на старт під 5-м номером вийде срібний призер чемпіонату Європи-2023 у спринті Антон Дудченко.

Останнім серед українців вступить у гонку Тарас Лесюк, який вийде на старт 122-м.

Склад чоловічої збірної на спринт

5. Антон Дудченко

30. Артем Прима

41. Денис Насико

48. Богдан Цимбал

80. Артем Тищенко

122. Тарас Лесюк

Важливо! Чоловіки вийдуть на швейцарську трасу о 15:00 (за київським часом).

У скарбничці збірної України вже є дві нагороди цьогорічного чемпіонату Європи, які принесли Джима та Дудченко в "індивідуалці".

Також біатлонні уболівальники побачать на чемпіонаті Європи гонки переслідування (28 січня), змішану естафету (29 січня) та одиночну змішану естафету (29 січня).