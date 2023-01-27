Першими на трасу вийдуть жінки. Першою серед українок у перегони за нагородами вступить Анна Кривонос. Вона вийде на трасу під 2-м номером.
Цікаво "Найважливіша команда на ЧЄ": біатлоніст із Норвегії привітав Дудченка та підтримав Україну
Далі у старт листі для українок буде прірва. Аж 43-ю на трасу вийде Юлія Джима, яка стала авторкою першої нагороди України на цьому чемпіонаті Європи. Лідерка жіночої української команди фінішувала третьою в "індивідуалці", але після протесту, які самі на себе подали італійці, стала другою. Електронна система не відреагувала на два промахи італійської біатлоністки, тому після фінішу у Мікели Каррари забрали "золото".
Також участь у спринті візьмуть Анастасія Меркушина, Олена Білосюк та Любов Кип'яченкова, яка вийде на трасу останньою серед українок – 101-й номер.
Склад жіночої команди на спринт
2. Анна Кривонос
43. Юлія Джима
54. Анастасія Меркушина
82. Олена Білосюк
101. Любов Кип'яченкова
Чоловіче представництво України у спринті буде трішки більшим – шість біатлоністів. Першим на старт під 5-м номером вийде срібний призер чемпіонату Європи-2023 у спринті Антон Дудченко.
Останнім серед українців вступить у гонку Тарас Лесюк, який вийде на старт 122-м.
Склад чоловічої збірної на спринт
5. Антон Дудченко
30. Артем Прима
41. Денис Насико
48. Богдан Цимбал
80. Артем Тищенко
122. Тарас Лесюк
У скарбничці збірної України вже є дві нагороди цьогорічного чемпіонату Європи, які принесли Джима та Дудченко в "індивідуалці".
Також біатлонні уболівальники побачать на чемпіонаті Європи гонки переслідування (28 січня), змішану естафету (29 січня) та одиночну змішану естафету (29 січня).