26-летний украинский биатлонист показал почти идеальную стрельбу, которая так важна в "индивидуалке", выбив 19 из 20 мишеней. Вдобавок неплохая скорость на трассе позволила Антону Дудченко подняться на вторую строчку пьедестала.

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Норвежцы продолжают поддерживать Украину

Украинец уступил только норвежцу Эндре Стремсгейму, который прошел все четыре огневых рубежа на отлично – 20 из 20 и стал чемпионом Европы по биатлону в индивидуальной гонке. Третьим финишировал словенец Ловро Планко.

После церемонии награждения триумфатор гонки Стремсгейм выложил в своем инстаграмме фото с Дудченко. В публикации под фото норвежец назвал украинскую сборную "самой важной командой" этого чемпионата Европы-2023. Также норвежский биатлонист добавил патриотический украинский лозунг "Слава Украине".

Но Эндре не написал это по-английски "Glory Ukraine", а "Slava Ukraini".

Идеальный старт в Ленцергайде с 20 выбитыми мишенями из 20. Большое поздравление важнейшей команде и спортсменам этого чемпионата Европы. Слава Украине!,

– написал норвежский биатлонист.

Биатлонисты сборной Норвегии были одними из первых, кто поддержал Украину после 24 февраля. На их снаряжении до сих пор можно увидеть сине-желтые сердечки как знак поддержки Украины в войне против России.

Отметим, что Юлия Джима стала автором первой награды Украины на этом чемпионате Европы по биатлону. Киевлянка финишировала третьей в "индивидуалке", но после протеста, который подала Италия сама на себя, стала второй. Ведь система ошибочно не засчитала два промаха итальянки на второй стрельбе.

К слову. 27 января на чемпионате Европы состоятся два спринта. Начало женской гонки в 11:30, а мужчин – в 15:00 (по киевскому времени).