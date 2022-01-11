Чемпион мира назвал странную причину, чтобы избежать боя с Ломаченко

Василий Ломаченко продолжает искать своего первого соперника в 2022 году. Еще один боксер Шакур Стивенсон отказался от боя с украинцем.

Стивенсон: Мы были свидетелями поражений Ломы

Украинский боксер обеспокоен тем, что соперники не желают выходить с ним в один ринг. Среди таких оппонентов, убегающих от поединка, есть чемпион мира по версии WBO Шакур Стивенсон.

Вот так Никто не хочет подписывать контракт, – Ломаченко уверен, что соперники избегают боя

В планах 24-летнего американского боксера нет боя против Ломаченко. Он не хочет драться с боксером, у которого в пассиве два поражения. Он вспомнил фиаско украинца в бою с Теофимо Лопесом. Шакур увидел на ринге испуганного украинского боксера.

Мы все были свидетелями того, что Ломаченко проиграл дважды. Он победил многих отличных бойцов, но разве мы не видели его два поражения? Видели, да?

– заявил боксер из США.

Желанный соперник

Стивенсон назвал желанного соперника. Им стал Оскар Вальдес.

"Вальдес никогда не проигрывал, я никогда не проигрывал. Я достиг пика своей карьеры, он тоже. Это будет один из лучших поединков", – добавил чемпион мира.

Ломаченко ждет следующего оппонента