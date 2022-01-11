Чемпион мира назвал странную причину, чтобы избежать боя с Ломаченко
Источник:BoxingInsider.com
Василий Ломаченко продолжает искать своего первого соперника в 2022 году. Еще один боксер Шакур Стивенсон отказался от боя с украинцем.
Стивенсон: Мы были свидетелями поражений Ломы
Украинский боксер обеспокоен тем, что соперники не желают выходить с ним в один ринг. Среди таких оппонентов, убегающих от поединка, есть чемпион мира по версии WBO Шакур Стивенсон.
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В планах 24-летнего американского боксера нет боя против Ломаченко. Он не хочет драться с боксером, у которого в пассиве два поражения. Он вспомнил фиаско украинца в бою с Теофимо Лопесом. Шакур увидел на ринге испуганного украинского боксера.
Мы все были свидетелями того, что Ломаченко проиграл дважды. Он победил многих отличных бойцов, но разве мы не видели его два поражения? Видели, да?
– заявил боксер из США.
Желанный соперник
Стивенсон назвал желанного соперника. Им стал Оскар Вальдес.
"Вальдес никогда не проигрывал, я никогда не проигрывал. Я достиг пика своей карьеры, он тоже. Это будет один из лучших поединков", – добавил чемпион мира.
Ломаченко ждет следующего оппонента
- После двух успешных поединков Ломаченко ожидает первого соперника в 2022 году. Василий хочет вернуть утраченные титулы, которые у него отнял Лопес.
- Правда, Теофимо уже в первой защите против Джорджа Камбососа потерял пояса. Поэтому украинец хочет провести бой против нового абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Австралиец после удачного боя пообещал дать шанс боксеру из Украины и включил его в список потенциальных соперников.
- Но поединок может состояться не скоро. Джервонта Дэвис решил не менять весовую категорию и стать следующим оппонентом Камбососа.