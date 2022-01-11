Стівенсон: Ми були свідками поразок Ломи

Український боксер занепокоєний тим, що суперники не хочуть виходити з ним в один ринг. Серед таких опонентів, які втікають від поєдинку, є чемпіон світу за версією WBO Шакур Стівенсон.

Оце так Ніхто не хоче підписувати контракт, – Ломаченко впевнений, що суперники уникають бою

У планах 24-річного американського боксера немає бою проти Ломаченка. Він не хоче битись з боксером, який має у своєму пасиві дві поразки. Він пригадав фіаско українця у бою з Теофімо Лопесом. Шакур побачив на ринзі переляканого українського боксера.

Усі ми були свідками того, що Ломаченко програв двічі. Він переміг багатьох чудових бійців, але хіба ми не бачили його дві поразки? Бачили так?,

– заявив боксер із США.

Омріяний суперник

Стівенсон назвав бажаного суперника. Ним став Оскар Вальдес.

"Вальдес ніколи не програвав, я ніколи не програвав. Я досягнув піку своєї кар'єри, він теж. Це буде один із найкращих поєдинків", – додав чемпіон світу.

Ломаченко чекає наступного опонента