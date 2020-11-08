Чемпион "электронной почты": Лопес затролил Хейни после блеклой победы
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес протролил победу Девина Хейни, который хотя и одержал победу над Юриоркисом Гамбоа, но показал блеклый бокс. Американец уверен что об этой победе не стоит говорить.
На вечере бокса от Matchroom Boxing на арене Seminole Hard Rock в Голливуде Девин Хейни провел 12-раундовый бой против кубинца Юриоркиса Гамбоа. Американец одержал победу по единогласному решению судей. Его земляк Лопес мгновенно среагировал на такую победу в своем Twitter-аккаунте.
Как проходил бой: Лопес даже не увидит: Хейни в скучном поединке одержал сложную победу над Гамбоа
Лопес потролил земляка
Абсолютный чемпион с долей иронии коротко прокомментировал победу земляка: "Выступление чемпиона мира".
Бой Хейни совсем не впечатлил Теофимо. Лопес в очередной раз подколол Девина за получение чемпионского титула без участия в поединке.
Кто такой Девин Хейни?Американский боксер, выступающий во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 по сегодня). В профессиональной карьере провел 25 поединков и показал 100-процентный результат – 25 победы, из них 15 завершил нокаутом.
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