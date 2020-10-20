Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) готов принять вызов от чемпиона мира в легком весе по версии WBC Девина Хейни. Американец хочет разрушить карьеру земляка.

Теофимо Лопес готов выйти на ринг против Девина Хейни лишь ради того, чтобы заткнуть земляка и разрушить его карьеру. Об этом он рассказал в интервью порталу BadLeftHook.

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Вызов принят

Давая интервью Лопес решил немного затроллить американского боксера, назвав его двукратным "чемпионом мира по электронной почте".

"Я не против побить двукратного "чемпиона мира по электронной почте". Было бы замечательно. Знаю, что многие говорят, что я не абсолютный чемпион после того, что сделали WBC, но я держу в руках их франчайзинговый пояс", – заявил Лопес.

По словам Теофимо, если Хейни действительно захочет выйти против него на ринг, тогда он будет лишь рад, чтобы убрать земляка со своего пути.

В конце ответа Лопес послал "к черту" тех, кто считает, что Хейни следующий Флойд Мейвезер.

Кто такой Девин Хейни? Американский боксер, выступающий во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 по сегодня). Экс-чемпион мира по версии WBС (2019), чемпион по версиям WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе. В профессиональной карьере провел 24 поединка и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом.

Ранее сообщалось, что Хейни в своем Twitter-аккаунте бросил вызов Теофимо Лопесу. Хейни хочет провести бой с новым абсолютным чемпионом мира Лопесом уже в следующем 2021 году.