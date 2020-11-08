Чемпіон "електронної пошти": Лопес затролив Хейні після бляклої перемоги
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес протролив перемогу Девіна Хейні, який хоча й здобув перемогу над Юріоркісом Гамбоа ,але показав бляклий бокс. Американець впевнений що про цю звитягу не варто говорити.
На вечорі боксу від Matchroom Boxing на арені Seminole Hard Rock у Голлівуді Девін Хейні провів 12-раундовий бій проти кубинця Юріоркіса Гамбоа. Американець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Його земляк Лопес миттєво зреагував на таку звитягу у своєму Twitter-акаунті.
Як відбувався бій: Лопес навіть не побачить: Хейні у нудному поєдинку здобув складну перемогу над Гамбоа
Лопес потролив земляка
Абсолютний чемпіон з долею іронії коротко прокоментував звитягу земляка: "Виступ чемпіона електронної пошти".
Бій Хейні зовсім не вразив Теофімо. Лопес вкотре підколов Девіна за отримання чемпіонського титулу без участі у поєдинку.
Хто такий Девін Хейні?Американський боксер, який виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). У професійній кар'єрі провів 25 поєдинків та показав 100-відсотковий результат – 25 перемоги, із них 15 завершив нокаутом.
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