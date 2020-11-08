На вечорі боксу від Matchroom Boxing на арені Seminole Hard Rock у Голлівуді Девін Хейні провів 12-раундовий бій проти кубинця Юріоркіса Гамбоа. Американець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Його земляк Лопес миттєво зреагував на таку звитягу у своєму Twitter-акаунті.

​Як відбувався бій: Лопес навіть не побачить: Хейні у нудному поєдинку здобув складну перемогу над Гамбоа

Абсолютний чемпіон з долею іронії коротко прокоментував звитягу земляка: " Виступ чемпіона електронної пошти".

Бій Хейні зовсім не вразив Теофімо. Лопес вкотре підколов Девіна за отримання чемпіонського титулу без участі у поєдинку.

Хто такий Девін Хейні? Американський боксер, який виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). У професійній кар'єрі провів 25 поєдинків та показав 100-відсотковий результат – 25 перемоги, із них 15 завершив нокаутом.

Раніше повідомлялось, що Хейні кинув виклик Лопесу. Боксер з США хоче провести бій з новим абсолютним чемпіоном світу вже наступного 2021 року.

Лопес прийняв виклик та готовий вийти на ринг лише заради того, щоб заткнути земляка та зруйнувати його кар'єру.

Як Хейні переміг Гамбоа: головне

Девін Хейні вважався фаворитом зустрічі, але не показав того боксу, який очікували побачити у його виконанні фанати.

Американця допомагали його фізичні дані, які давали йому перевагу над кубинцем. Але Гамбоа не зумів скористатись бляклим боксом у виконанні Девіна.

У підсумку боксери провели на ринзі всі 12 раундів. Суддівські записки віддали одноголосну перемогу Хейні – 118:109, 120:107, 120:107.