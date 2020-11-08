Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хейни одержал победу в над боксером из Кубы Юриоркисом Гамбоа. Американец считался фаворитом противостояния, но показал уровень бокса для аутсайдера.

Вечер от Matchroom Boxing на арене Seminole Hard Rock в Голливуде завершился поединком между Хейни и Гамбоа. Первый недавно бросил вызов абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу. Американец показал очень низкий уровень бокса, хотя старался выглядеть уверенно на ринге, пишет 24 канал.

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Блеклый бой Хейни

Хейни благодаря преимуществу в физических параметрах старался выдерживать дистанцию ​​и выбрасывать джебы. Но такие действия не удивили соперника. Кубинец в последние секунды 3-минутки отдал в корпус американца хорошую комбинацию ударов в ответ.

Юриоркис в середине поединка начал использовать высокий блок, который не позволял ударам Девина быть эффективными. Оба боксера на ринге выглядели не слишком "свежими".

Хейни не сумел продемонстрировать уровень бокса, который должен показывать фаворит встречи, а Гамбоа не воспользовался таким боксом от соперника с США.

Все 12 раундов провели боксеры на ринге. Судейские записки отдали единогласную победу Хейни – 118:109, 120:107, 120:107.