Теофимо Лопес, который победил Василия Ломаченко и получил звание абсолютного чемпиона мира. Американец уже получил вызов от чемпиона мира в легком весе по версии WBC Девина Хейни.

Хейни не ждал, пока Лопес кому-то бросит вызов и сделал это сам. В своем Twitter-аккаунте Девин предложил Теофимо выйти на ринг и узнать, кто из них сильнее.

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Следующий соперник Лопеса

Хейни хочет провести бой с новым абсолютным чемпионом мира Лопесом уже в следующем 2021 году. Ранее Хейни предлагал Ломаченко провести бой с ним вместо Лопеса, который долго колебался относительно контракта из-за неудовлетворительного гонорара.

Lopez vs Haney 2021

Let’s do It! #AllTheBelts — Devin Haney (@Realdevinhaney) October 18, 2020

Кто такой Девин Хейни? Американский боксер, выступающий во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 по сегодня). Экс-чемпион мира по версии WBС (2019), чемпион по версиям WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе. В профессиональной карьере провел 24 поединка и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом.

В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

Добавим, что Лопес даже не раздумывает, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.