В первом туре Лиги чемпионов между собой сыграют английский "Челси" и испанская "Севилья". Букмекеры оценили шансы каждой из команд начать турнир с победы.

В этом матче сойдутся два последних победителя Лиги Европы. "Челси" выиграл трофей в 2019 году, а "Севилья" стала победителем в 2020 году. Именно благодаря этому испанский клуб и попал в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Между собой в официальных матчах эти команды не играли.

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В каком состоянии "Челси" и "Севилья" подходят к этому матчу

Перед матчем Лиги чемпионов обе команды сыграли в своих внутренних чемпионатах. И обе не сумели победить.

"Челси" упустил победу над "Саутгемптоном" в домашнем поединке на второй компенсированной минуте матча. Лондонцы по ходу встречи выигрывали 2:0 после дубля в исполнении Вернера. Но ошибки в защите привели к тому, что гости смогли сравнять счет. Правда, впоследствии Хаверц снова вывел "Челси" вперед. Но розыгрыш штрафного на 90+2 минуте матча привел к третьему голу в ворота "Челси".

Как это было: "Челси" не сумел обыграть "Саутгемптон", выигрывая по ходу матча 2:0 – видео

К слову, это уже вторая ничья со счетом 3:3 для "Челси" в АПЛ в этом сезоне. Вот только предыдущий раз именно "аристократы" спаслись от поражения в матче против "Вест Бромвича", забив в компенсированное арбитром время.

"Севилья" же уступила на выезде "Гранаде". Команда весь второй тайм провела в меньшинстве после удаления Хордана. Была возможность и победить, но Мунир попал в стойку ворот с острого угла.

Челси – Севилья: что прогнозируют букмекеры

Явного фаворита в этом матче нет. Букмекерская контора Marathonbet в этом матче победу "Челси" оценила коэффициентом 2,11. На то, что "Севилья" одержит победу на "Стэмфорд Бридж" – 3,90. Ничья в матче – 3,68.

Стоит добавить, что в Marathonbet на этот матч стоит нулевая маржа. Это значит, что здесь выше коэффициенты при ставке на матч, чем в других букмекерских конторах.

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Что касается количества голов, то букмекеры не сомневаются, что команды смогут продемонстрировать атакующий футбол. И все же на множество голов рассчитывать не стоит. Коэффициент на "тотал голов больше 2,5" – 2,15. Зато на "тотал голов меньше 2,5" – 1,86. Хотя коэффициенты на голы каждой из команд в этом матче не такие уж и большие – 1,175 на гол "Челси" и 1,363 на гол "Севильи".

Что касается авторов голов, то больше всего шансов в "Челси " имеют Тэмми Абрахам и Тимо Вернер – по 2,30 на гол каждого из нападающих. Гол Кристиана Пулишича – 2,50.

Среди игроков "Севильи" больше всего шансов отличиться у Лукаса Окампоса – 2,80.

Матч "Челси" – "Севилья" состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00.