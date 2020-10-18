"Челси" в чемпионате Англии сыграл вничью с "Саутгемптоном". Команда в первом тайме выигрывала 2:0. Но сам матч закончился со счетом 3:3.

Челси – Саутгемптон 3:3

Голы: Вернер, 15, 28, Гаверц, 59 – Інгс, 43, Адамс, 57, Вестергорд, 90+2

Уже внутри первого тайма "Челси" был впереди – дубль в матче оформил Вернер. В первом случае он забил в атаке, когда казалось, что момент для удара упущен (перед ним было сразу четыре соперника). Второй гол он забил, перебросив вратаря, который вышел на перехват.

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Третий гол за "Челси" в этом матче забил еще один немецкий новичок команды Гаверц. Но перед тем полузащитник ошибся на своей половине поля, позволив "Саутгемптону" сократить отставание. Результативным ударом отметился Ингс.

Второй гол в ворота "Челси" был тоже следствием ошибок в защите команды – Зума неудачно скинул на вратаря, Кепа ошибся на выходе. Казалось, что мяч все-таки покинет поле, но Адамс сумел до него добраться. Первый раз удар заблокировал Кристенсен, после чего мяч попал в штангу. При второй попытке Адамс таки отправил мяч в ворота.

Уже после этого был гол Гаверца. И "Челси" до конца основного времени был впереди в счете 3:2. И когда уже шло компенсированное арбитром время гости получили право на штрафной. После навеса мяч отлетел к Вестергорду, и защитник пробил с отскоком от газона. Мяч влетел в угол ворот "Челси".