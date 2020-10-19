У першому турі Ліги чемпіонів між собою зіграють англійський "Челсі" та іспанська "Севілья". Букмекери оцінили шанси кожної з команд розпочати турнір з перемоги.

У цьому матчі зійдуться два останні переможці Ліги Європи. "Челсі" виграв трофей у 2019 році, а "Севілья" стала переможцем у 2020 році. Саме завдяки цьому іспанський клуб і потрапив у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів. Між собою в офіційних матчах ці команди не грали.

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У якому стані "Челсі" та "Севілья" підходять до цього матчу

Перед матчем Ліги чемпіонів обидві команди зіграли у своїх внутрішніх чемпіонатах. І обоє не зуміли перемогти.

"Челсі" втратив перемогу над "Саутгемптоном" в домашньому поєдинку на другій компенсованій хвилині матчу. Лондонці по ходу зустрічі вигравали 2:0 після дубля у виконанні Вернера. Але помилки у захисті призвели до того, що гості змогли зрівняти рахунок. Правда згодом Хаверц знову вивів "Челсі" вперед. Але розіграш штрафного на 90+2 хвилині матчу призвів до третього голу у ворота "Челсі".

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До слова, це вже друга нічия з рахунком 3:3 для "Челсі" в АПЛ в цьому сезоні. От тільки попередній раз саме "аристократи" врятувалися від поразки у матчі проти "Вест Бромвіча", забивши у компенсований арбітром час.

"Севілья" ж поступилася на виїзді "Гранаді". Команда весь другий тайм провела у меншості після вилучення Хордана. Але мала можливість і перемогти, та Мунір влучив у стійку воріт з гострого кута.

Челсі – Севілья: що прогнозують букмекери

Явного фаворита у цьому матчі немає. Букмекерська контора Marathonbet у цьому матчі перемогу "Челсі" оцінила коефіцієнтом 2,11. На те, що "Севілья" здобуде перемогу на "Стемфорд Бридж" – 3,90. Нічия у матчі – 3,68.

Варто додати, що в Marathonbet на цей матч стоїть нульова маржа. Це означає, що тут вищі коефіцієнти при ставці на матч, аніж в інших букмекерських контор.

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Щодо кількості голів, то букмекери не сумніваються, що команди зможуть продемонструвати атакувальний футбол. Та все ж на голепад розраховувати не варто. Коефіцієнт на "тотал голів більше 2,5" – 2,15. Натомість на "тотал голів менше 2,5" – 1,86. Хоча коефіцієнти на голи кожної з команд в цьому матчі не такі вже й великі – 1,175 на гол "Челсі" та 1,363 на гол "Севільї".

Щодо авторів голів, то найбільше шансів в "Челсі" мають Теммі Абрахам та Тімо Вернер – по 2,30 на гол кожного з нападників. Гол Крістіана Пулішича – 2,50.

Серед гравців "Севільї" найбільше шансів відзначитися у Лукаса Окампоса – 2,80.

Матч "Челсі" – "Севілья" відбудеться у вівторок, 20 жовтня. Початок о 22:00.