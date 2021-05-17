За два тура до завершения АПЛ именно Лестер на так называемой поул-позиции. "Лисы" имеют 66 очков и занимают 3 место. Челси сейчас на 4 строчке и проигрывает 2 балла.

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На 5 строчке сейчас Ливерпуль, набравший 66 очков. Если "мерсисайдцы" выиграют у Бернли и Кристал Пэлес, то гарантированно выйдут в Лигу чемпионов.

Челси – Лестер: прогноз Favbet на матч АПЛ

Челси провел отличную середину сезона после того, как команду возглавил Томас Тухель. Команда вышла в финал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии. Также "синие" взобрались в топ-4 АПЛ.

Однако в АПЛ Челси недавно обидно проиграл Арсеналу, после чего уступил Лестеру в финале Кубка Англии. Поэтому подопечным Тухеля важно набирать очки в чемпионате и возвращать уверенность в собственных силах.

Хотя поражение Лестеру в финале еще совсем свежее, букмекеры все равно считают Челси фаворитом игры. Победу команды из Лондона специалисты оценивают коэффициентом 1,74.

В то же время шансы Лестера вновь одолеть "синих" оценены коэффициентом 5,20. на ничью в матче, которая будет только на руку Ливерпулю, букмекеры дают коэффициент 3,70.

Стоит сказать, что Челси 14 раз принимал Лестер в рамках АПЛ и только дважды "лисы" поехали с тремя очками. Впрочем, Челси не может одолеть Лестер дома уже три игры подряд.

В последних очных матчах Челси с Лестером не радуют результативностью. Поэтому можно рассмотреть ставку на тотал меньше 1.5. Она оценена коэффициентом 3,1.