За два тури до завершення АПЛ саме Лестер на так званій поул-позиції. "Лисиці" мають 66 очок та посідають 3 місце. Челсі наразі на 4 сходинці та програє 2 бали.
Неймовірно Гол воротаря Аліссона приніс Ліверпулю перемогу на останній хвилині матчу АПЛ: відео
На 5 сходинці наразі Ліверпуль, який набрав 66 очок. Якщо "мерсисайдці" виграють у Бернлі та Кристал Пелес, то гарантовано вийдуть у Лігу чемпіонів.
Челсі – Лестер: прогноз Favbet на матч АПЛ
Челсі провів відмінну середину сезону після того, як команду очолив Томас Тухель. Команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів та фінал Кубка Англії. Також "сині" підійнялися у топ-4 АПЛ.
Однак в АПЛ Челсі нещодавно прикро програв Арсеналу, після чого поступився Лестеру у фіналі Кубка Англії. Тому підопічним Тухеля важливо набирати очки у чемпіонаті та повертати впевненість у власних силах.
Хоча поразка Лестеру у фіналі ще зовсім свіжа, букмекери все одно вважають Челсі фаворитом гри. Перемогу команди з Лондона фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,74.
Водночас шанси Лестера знову здолати "синіх" оцінені коефіцієнтом 5,20. На нічию у матчі, яка буде тільки на руку Ліверпулю, букмекери дають коефіцієнт 3,70.
Варто сказати, що Челсі 14 разів приймав Лестер у рамках АПЛ і тільки двічі "лисиці" поїхали з трьома очками. Втім, Челсі не може здолати Лестер вдома вже три гри поспіль.
В останніх очних матчах Челсі з Лестером не тішать результативністю. Тому можна розглянути ставку на тотал менше 1.5. Вона оцінена коефіцієнтом 3,1.
- Поєдинок Челсі – Лестер розпочнеться о 22:15.