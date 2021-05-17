За два тури до завершення АПЛ саме Лестер на так званій поул-позиції. "Лисиці" мають 66 очок та посідають 3 місце. Челсі наразі на 4 сходинці та програє 2 бали.

Неймовірно Гол воротаря Аліссона приніс Ліверпулю перемогу на останній хвилині матчу АПЛ: відео

На 5 сходинці наразі Ліверпуль, який набрав 66 очок. Якщо "мерсисайдці" виграють у Бернлі та Кристал Пелес, то гарантовано вийдуть у Лігу чемпіонів.

Челсі – Лестер: прогноз Favbet на матч АПЛ

Челсі провів відмінну середину сезону після того, як команду очолив Томас Тухель. Команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів та фінал Кубка Англії. Також "сині" підійнялися у топ-4 АПЛ.

Однак в АПЛ Челсі нещодавно прикро програв Арсеналу, після чого поступився Лестеру у фіналі Кубка Англії. Тому підопічним Тухеля важливо набирати очки у чемпіонаті та повертати впевненість у власних силах.

Хоча поразка Лестеру у фіналі ще зовсім свіжа, букмекери все одно вважають Челсі фаворитом гри. Перемогу команди з Лондона фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,74.

Водночас шанси Лестера знову здолати "синіх" оцінені коефіцієнтом 5,20. На нічию у матчі, яка буде тільки на руку Ліверпулю, букмекери дають коефіцієнт 3,70.

Варто сказати, що Челсі 14 разів приймав Лестер у рамках АПЛ і тільки двічі "лисиці" поїхали з трьома очками. Втім, Челсі не може здолати Лестер вдома вже три гри поспіль.

В останніх очних матчах Челсі з Лестером не тішать результативністю. Тому можна розглянути ставку на тотал менше 1.5. Вона оцінена коефіцієнтом 3,1.