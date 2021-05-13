Челси – Арсенал 0:1

Гол: Смит-Роу, 16

Челси после победы над лидером АПЛ Манчестер Сити подошел в хорошем настроении к этому поединку. Уже в начале тайма хозяева могли размочить нули на табло. Гаверц обокрал защитника Арсенала, ворвался в штрафную, но пробил значительно выше ворот.

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Позорную ошибку допустили игроки Челси на 16-й минуте. Жоржинью хотел вернуть мяч обратно на голкипера, но не посмотрел, что вратарь сместился с ворот в сторону. Мяч летел прямо в сетку ворот после передачи полузащитника, но Кэпа в последний момент успел вернуться в собственные владения и только с линии вытащил мяч.

Однако на этом пожар не закончился. Мяч подхватили "канониры", атаку которых завершил уже в пустые ворота Смит-Роу – 0:1.

В первом тайме подопечным Тухеля не удалось сравнять цифры на табло. Команды ушли на отдых при минимальном преимуществе в счете в пользу Арсенала.

После перерыва Пулишич ударом головой прошил сетку ворот "канониров" после сброса от партнера по команде. Однако в момент удара десятый номер Челси находился в офсайде. Поэтому арбитр отменил взятие ворот.

В течение матча несколько раз футболисты Челси лежали в штрафной соперника, требуя пенальти. Но главный судья встречи был неумолим.

Безумный момент упустили хозяева. Сначала Зума выиграл борьбу на втором этаже, но его удар головой потянул голкипер Лено и перевел мяч в перекладину. Мяч отлетел в ноги Жиру, но и его удар взял на себя каркас ворот.

Как ни старались хозяева, но забить им так и не удалось. Арсенал с минимальным счетом 0:1 переиграл Челси. Команда Тухеля потеряла возможность выйти на третье место в таблице. Челси с 64 очками занимает 4 позицию. Арсенал с 55 пунктами располагается на 8 строчке.

Челси – Арсенал видеообзор