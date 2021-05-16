Спасительный гол Алиссона
Ливерпуль пропустил гол в дебюте игры. На 15 минуте поединка Бобсон-Кану вывел Вест Бромвич вперед. Но уже на 33 минуте Салах восстановил паритет.
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Во втором тайме "Ливерпулю" никак не удавалось забить второй гол. Подопечным Юргена Клоппа было важно одержать победу, чтобы сохранить шансы попасть в Лигу чемпионов.
На 5 компенсированной ко второму тайму минуте Ливерпуль заработал угловой: в штрафную хозяев пришел бразильский голкипер Алиссон.
Вратарь разместился на ближней стойке и ударом головой замкнул навес Александера-Арнольда. Таким образом, Ливерпуль вырвал победу 2:1.
Видео гола Алиссона
- За 2 тура до завершения сезона Ливерпуль проигрывает Челси, который на нужном для "мерсисайдцев" четвертом месте, всего один балл. Еще три очка Ливерпуль проигрывает Лестеру.