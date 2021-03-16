Челси 17 марта на своем поле принимает Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы двух равных клубов на победу и желанный выход в четвертьфинал турнира.

Ситуации клубов перед матчем ЛЧ

Предыдущий матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими клубами завершился минимальной победой Челси на выезде 0:1. Теперь лондонцам нужно удержать это преимущество, чтобы выйти в четвертьфинал турнира. Единственный гол в той встрече ударом через себя забил Оливье Жиру.

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Во внутренних чемпионатах команды с одинаковыми счетами завершили поединки. Атлетико и Челси разошлись нулевыми мировыми с Хетафе и Лидсом соответственно. "Матрасники" еще и доигрывали матч в большинстве.

Клубы провели в истории противостояний 8 поединков. Здесь минимальным преимуществом обладают "пенсионеры" – 3 победы. У подопечных Диего Симионе 2 победы. Еще две встречи завершились мировыми.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Челси – Атлетико состоится в среду, 17 марта. Старт встречи в 22: 00.

Прогноз букмекеров Favbet

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Челси. На победу команды Томаса Тухеля можно сделать ставку с коэффициентом 2,35. А вот на победу Атлетико немножко хуже коэффициент – 3,50. Не исключено, что поединок завершится ничьей – 3,25.

Выход лондонского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов оценен в 1,30, проход Атлетико в следующий раунд еврокубков – 3,85. Если матч дойдет до серии пенальти, то здесь больше шансов у команды из Лондона – 25,00.

Кто размочит нули на табло? Болельщикам нужно ждать первого гола во встрече от "аристократов" – 1,84. А на то, что первыми откроют счет в поединке гости, – 2,38.

Скорее всего, команда Тухеля победит с минимальным счетом 1:0 – 6,20. А вот лидеру Ла Лиги нужно минимум побеждать со счетом 0:2, чтобы в основное время оформить путевку в 1/4 финала – 15,00.

От кого из игроков можно ждать голов? Оливье Жиру и Луис Суарес могут записать свои фамилии в протокол поединка – 2,80. Не следует списывать со счетов как авторов голов и Тимо Вернера и Мусса Дембеле. Эксперты отдали им коэффициенты 3,50 и 4,00 соответственно.