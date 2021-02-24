Во вторник, 23 февраля, Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл на выезде против Атлетико. В Мадриде классный удар нападающего лондонцев Оливье Жиру поставил точку во встрече.

Атлетико считался фаворитом этого противостояния, но хозяевам поля удалось забить быстрый гол. Как не старались футболисты, но в первой 45-минутке ни одной из команд открыть счет не удалось – 0:0.

Подробнее о матче Челси вырвал победу у Атлетико в Лиге чемпионов благодаря шикарному голу Жиру: видео

Невероятный гол Жиру

После перерыва игроки продолжили атаковать. Однако фанаты у экранов гаджетов смогли увидеть первый результативный удар аж на 68-й минуте матча.

Жиру после передачи с фланга воспользовался неслаженной игрой защитников Атлетико и ударом через себя из центра штрафной забил гол в угол ворот.

Безудержная радость Челси

Главный арбитр Феликс Брых усомнился в "чистоте" результативного удара от француза. Поэтому решил воспользоваться помощью VAR и проверить, не было ли офсайда в этом эпизоде. Однако после просмотра видеоповтора указал на центр поля.

Оливье не был в офсайде из-за того, что последним мяч коснулся Эрмосо. Футболисты Челси набросились на Жиру, чтобы поздравить его с голевым выстрелом. После пропущенного гола команда Диего Симеоне не создала ни одного опасного момента.

Матч завершился минимальной победой лондонского клуба – 0:1.

Ответный Матч состоится в Лондоне 17 марта.

Видео безумного гола Жиру