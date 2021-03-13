Манчестер Сити с солидным преимуществом лидирует в АПЛ и уже готов качественно усилиться. Англичане хотят подписать талантливого форварда Атлетико Жуана Феликса.

Замена Агуэро

Аргентинский форвард Серхио Агуэро летом 2021 года покинет клуб из Манчестера. Команда не будет продлевать соглашение с игроком, у которого 30 июня 2021 года истекает соглашение. Поэтому руководители английского гранда уже ищут футболиста в атакующую линию команды.

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Агуэро в этом сезоне не является стабильным игроком основы команды из Манчестера. Серхио выходил на футбольное поле в 12 поединках, в которых лишь дважды отмечался в воротах соперников.

Усиление они нашли в мадридском Атлетико – Жуан Феликс. Именно 21-летний португалец своей игрой привлек внимание представителей МанСити. Нападающий – один из лидеров в команде из Мадрида. В этом сезоне он сыграл в футболке "матрасников" 31 матч во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отдал 5 ассистов.

В МанСити считают, что Жуан полностью заменит Агуэро, но вот его трансферная цена несколько "кусается" – 100 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, контракт Жуана Феликса с Атлетико рассчитан до конца июня 2026 года.