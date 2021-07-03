Чехия – Дания: где смотреть матч

Сборные Чехии и Дании начнут свою битву за путевку в полуфинал Евро-2020 в субботу, 3 июля, на стадионе "Олимпийский" в Баку (Азербайджан). Начало четвертьфинала в 19:00.

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В Украине матчи чемпионата Европы-2020 транслируют исключительно телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Поединок Чехия – Дания будут транслировать на "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало трансляции в 18:50.

Смотреть онлайн четвертьфинал Чехия – Дания можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.