Чехія – Данія: де дивитись матч

Збірні Чехії та Данії розпочнуть свою битву за путівку у півфінал Євро-2020 у суботу, 3 липня, на стадіоні "Олімпійський" у Баку (Азербайджан). Початок чвертьфіналу о 19:00.

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В Україні матчі чемпіонату Європи-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Чехія – Данія транслюватимуть на "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції о 18:50.

Дивитися онлайн чвертьфіналу Чехія – Данія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.