Жаркая битва
На пути в четвертьфинал сборная Чехии сотворила сенсацию чемпионата Европы-2020 – выбросила из турнира нидерландцев. Голы во втором тайме от Голеша и Шика принесли команде уверенную победу со счетом 0:2. Отметим, что "оранжевые" с 55-й минуты играли в меньшинстве. Чехи сполна отомстили команде Франка де Бура за победу над Украиной (3:2).
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Игроки Дании разгромили Уэльс 0:4. Команда во главе с Гаретом Бэйлом не смогла совершенно ничего противопоставить сопернику. Дубль оформил Дольберг, по одному результативному удару в активе Мехле и Брейтуэйта. На 90-й минуте встречи Уэльс играл в меньшинстве, удаление получил Уилсон.
Наибольшее внимание нужно обратить на нападающего Чехии Патрика Шика. Форвард идет на втором месте в гонке лучших бомбардиров чемпионата Европы. В его активе 4 гола. Шик уже в следующей игре может выйти на первое место, подвинув с вершины Криштиану Роналду, который свои выступления на Евро уже завершил.
История противостояний
- Сборные уже 11 раз выходили на поле друг против друга. Здесь минимальным преимуществом обладают хозяева матча – 3 победы Чехов. Лишь на одну меньше у футболистов Дании – 2 победы. Аж 6 матчей завершались мировыми.
- Последний раз команды выходили еще в ноябре 2016 года. В том контрольном спарринге сборные расписали ничью 1:1.
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Хотя преимуществом в истории противостояний обладают чехи, но букмекеры больше верят в победу датских футболистов – 2,15. Победа Чехии оценена в 3,85. Мировая, которая может стать уже 7-й между этими сборными – 3,30.
Скорее всего обе сборные не будут сильно рисковать на футбольном поле. Поэтому есть большая вероятность, что много голов мы не увидим. Обе команды не забьют в матче – 1,72.
Матч может завершиться со счетом 0:1 в пользу Дании – 5,70. На такой же счет, но уже в пользу чехов можно сделать ставку с коэффициентом 8,30.
Кто может забить в игре?
- Каспер Дольбург – 3
- Андреас Корнелиус – 3,30
- Патрик Шик – 3,50
- Йонас Винд – 3,50