Лига чемпионов считается самым престижным футбольным соревнованием в Европе. Каждый год за трофей сражаются лучшие команды континента из всех стран Старого света.

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При этом соревнование пользуется большой популярностью и на других континентах. Особенно европейский футбол популяризируется в Северной Америке. Неудивительно, ведь в 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Лига чемпионов в Северной Америке

Тем временем УЕФА может воспользоваться такой популярностью Лиги чемпионов за океаном. Президент организации Александер Чеферин намекнул, что рассматривает возможность проведения некоторых матчей турнира в США.

Мы начали обсуждать эту идею, но был чемпионат мира, а в 2024 году будет чемпионат Европы. В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле, в следующем – в Лондоне, в 2025-м – в Мюнхене. После этого – посмотрим, это возможно. Футбол сейчас очень популярен в США. Американцы следят за европейским футболом, как и любители баскетбола в Европе следят за НБА,

– заявил Чеферин.

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Кто будет бороться за ЛЧ в этом сезоне

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский Реал, в прошлом году победивший в парижском финале Ливерпуль. Именно мадридцы и выиграли самое большое количество Кубков – 14.

В этом сезоне подопечные Анчелотти могут защитить свой титул. В полуфинале "Бланкос" будет противостоять Манчестер Сити. В случае прохода в финал их соперником станет Милан или Интер.