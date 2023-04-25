Ліга чемпіонів вважається найбільш престижним футбольним змаганням у Європі. Щороку за трофей боряться найкращі команди континенту з усіх країн Старого світу.

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При цьому змагання має неабияку популярність і на інших континентах. Особливо європейській футбол популяризується у Північній Америці. Не дивно, адже у 2026 році чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці.

Ліга чемпіонів у Північній Америці

Тим часом, УЄФА може скористатися такою популярністю Ліги чемпіонів за океаном. Президент організації Александер Чеферін натякнув, що розглядає можливість проведення деяких матчів турніру у США.

Ми почали обговорювати цю ідею, але був чемпіонат світу, а у 2024 році буде чемпіонат Європи. Цього року фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Стамбулі, наступного – у Лондоні, 2025-го – у Мюнхені. Після цього – подивимося, це можливо. Футбол зараз надзвичайно популярний у США. Американці стежать за європейським футболом, як і любителі баскетболу в Європі стежать за НБА,

– заявив Чеферін.

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Хто боротиметься за ЛЧ цього сезону

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський Реал, який торік здолав у паризькому фіналі Ліверпуль. Саме мадридці і виграли найбільшу кількість Кубків – 14.

Цього сезону підопічні Анчелотті ще можуть захистити свій титул. У півфіналі "бланкос" протистоятиме Манчестер Сіті. В разі проходу у фінал їх суперником стане Мілан або Інтер.