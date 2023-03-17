Возвращение в ЛЧ или что-то другое: Малиновский назвал одну из причин, почему перешел в Марсель

Руслан Малиновский назвал фактор, который привлек его перебраться из Аталанты в Марсель. Украинский полузащитник назвал цель "провансальцев" в нынешнем сезоне.

29-летний футболист рассказал, что он вместе с командой хотят вернуть Лигу чемпионов в Марсель. Руслан Малиновский даже намекнул на возможный трофей.

Вот так "Попробуем выиграть эту проклятую Лигу чемпионов": тренер Челси замахнулся на триумф в еврокубках

Малиновский: Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов

Также украинец признался, что ему импонирует стиль игры, который показывает Марсель. По словам Малиновского, это был один из факторов, почему он сменил итальянскую Серию А во французскую Лигу 1.

Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-нибудь выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин, почему я перешел сюда. Мы играем в динамичный футбол, прессингуем, контролируем мяч, команда постоянно атакует,

– заявил Малиновский.

Слова Руслана могут воплотиться в реальность. Марсель после 27 туров идет на втором месте в Лиге 1, имея в своем активе 56 баллов. "Провансальцы" уступают только лидеру чемпионата ПСЖ 10 очков.

Из Кубка страны команда Игоря Тудора вылетела от скромного Аннеси, хотя по пути в четвертьфинал выбила как раз ПСЖ.

Кратко о переходе Малиновского в Марсель