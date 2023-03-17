Возвращение в ЛЧ или что-то другое: Малиновский назвал одну из причин, почему перешел в Марсель
Источник:твиттер La Minute OM
Руслан Малиновский назвал фактор, который привлек его перебраться из Аталанты в Марсель. Украинский полузащитник назвал цель "провансальцев" в нынешнем сезоне.
29-летний футболист рассказал, что он вместе с командой хотят вернуть Лигу чемпионов в Марсель. Руслан Малиновский даже намекнул на возможный трофей.
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Малиновский: Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов
Также украинец признался, что ему импонирует стиль игры, который показывает Марсель. По словам Малиновского, это был один из факторов, почему он сменил итальянскую Серию А во французскую Лигу 1.
Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-нибудь выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин, почему я перешел сюда. Мы играем в динамичный футбол, прессингуем, контролируем мяч, команда постоянно атакует,
– заявил Малиновский.
Слова Руслана могут воплотиться в реальность. Марсель после 27 туров идет на втором месте в Лиге 1, имея в своем активе 56 баллов. "Провансальцы" уступают только лидеру чемпионата ПСЖ 10 очков.
Из Кубка страны команда Игоря Тудора вылетела от скромного Аннеси, хотя по пути в четвертьфинал выбила как раз ПСЖ.
Кратко о переходе Малиновского в Марсель
- В январе 2023 года Марсель арендовал Малиновского в Аталанты. Аренда футболиста рассчитана до конца сезона-2022/2023. Однако у "провансальцев" есть опция обязательного выкупа украинца.
- За новый коллектив Руслан провел уже 13 матчей, отличившихся 2 голами и столькими же ассистами.
- Во Франции после матча против Клермона разгорелся скандал между Малиновским и американским комментатором встречи Марселя
- Также после поединка с Монако Руслан обнялся с российским футболистом соперника Александром Головином. Но впоследствии извинился за поступок.